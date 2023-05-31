Emin Çölaşan çok fena uçtu! Sen ne diyorsun be adam

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, müzmin muhaliflikte zirve yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2 milyon 300 bin fazla oy almasına burun kıvıran Çölaşan, devasa farkı "kıl payı" olarak nitelendirme yüzsüzlüğünde bulundu.

Çölaşan, akıllara zarar yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Sandıktan çıkan sonuç AKP takımı ve yandaş kesimin iddia ettiği gibi “Zafer” falan değil.

Sadece küçük bir oy çokluğu.

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(...)

Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50 artı 1 çoğunluğu yakalaması mümkün olmamıştı.

Pazar günü bu oranı bir miktar geçmeyi başardı.

Yüzde 52.16 aldı.

Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84'de kaldı.

Bu oranların anlamı açıktır.

Erdoğan seçimi kıl payı kazanmıştır.

★★★

Bir Cumhurbaşkanı düşünün, 85 milyonluk Türkiye'yi bu oy oranıyla beş yıl daha yönetecektir.

Geri kalan seçmen kitlesinin yaklaşık yüzde 48'inden oy alması mümkün olmamıştır.

Demek ki yaklaşık yüzde 52'nin desteği ile iş yapacaktır.

Bu oran yetmez… (...)"