Emin Çapa’nın garip halleri Ayşenur Arslan’ın dikkatini çekti: Arkadaş gerçekten iyi değil

HALK TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında ilginç anlar yaşandı. 'Enflasyon' rakamları değerlendirilirken ekonomist gazeteci Emin Çapa canlı yayında gülme krizine girdi. "Fiyatlar artarken enflasyon nasıl düşebilir" diyen Çapa, "Gerçekten sinir bozucu, sinirim bozuldu. Üzerimizdeki birikime verin ne olur" diyerek dakikalarca güldü. Öte yandan Emin Çapa'nın gülmesini üzerine alınan Ayşenur Arslan ise "Ben bir gaf mı yaptım" şeklinde karşılık verdi. İşte detaylar...

HALK TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında "Enflasyon rakamları" konuşulurken gazeteci Emin Çapa'nın kahkaha atarak gülmesi, Ayşenur Aslan'ın ise üzerine alınarak ben mi gaf yaptım dedikten sonra "İşin vahim tarafı şu arkadaş iyi değil" demesi gülüşmelere neden oldu. İkilinin 'enflasyon' değerlendirmesi ve diyalogları sosyal medyaya damga vurdu.

Gazeteciler Ayşenur Arslan ile Emin Çapa'nın birlikte "Fiyatlar artıyor ama enflasyon iniyor (mu)?" konusunu masaya yatırdı. Medya Mahallesi programında sunucu Ayşenur Arslan'ın "TÜİK ne ön görüyor ona bakacağız" dedikten hemen sonra Emin Çapa'nın kahkaha atması üzerine "Ben bir gaf mı yaptım" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti.

Öte yandan neden güldüğünü açıklayan Emin Çapa ise "Çok özür dilerim sayın seyirciler. Fiyatlar artarken enflasyon nasıl düşebilir. Gerçeketen sinir bozucu, sinirim bozuldu. Üzerimizdeki birikime verin ne olur. Sen bunu espiri olarak söylesen gerçek olmasa gerçekten gülmem fakat fiyatlar gerçekten artıyor, enflasyon düşüyor bu nasıl oluyor. Bunu dünyada kime anlatabilirsiniz. Gerçekten sinir bozucu" ifadelerini kullandı.

"Arkadaş gerçekten iyi değil"

Programın sunucusu gazeteci Ayşenur Arslan, Emin Çapa'nın açıklamalarına "İşin vahim tarafı şu arkadaş gerçekten iyi değil" demesi Emin Çapa'nın tekrardan kahkaha atmasına neden oldu.

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