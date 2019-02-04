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Emilliano Sala'dan haber var!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yu taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 01:14
Emilliano Sala'dan haber var!

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig oyuncusu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Aileler bilgilendirildi

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 01:14
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