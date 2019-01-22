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Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?

Fransız futbolcu Emiliano Sala'yı Galler'e götüren özel jet havada kaybolduğu son dakika olarak açıklandı. Uçakla bağlantının Fransa saatiyle 12.30'da kesildiği ve arama kurtarma operasyonularının sürdüğü öğrenildi. Cardiff City kulübü Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

22 Ocak 2019 Salı 12:19
Emiliano Sala uçak kazasında öldü mü?

Fransız futbolcu Emiliano Sala'yı Galler'e götüren özel jet havada kaybolduğu son dakika olarak açıklandı. Uçakla bağlantının Fransa saatiyle 12.30'da kesildiği ve arama kurtarma operasyonularının sürdüğü öğrenildi. Cardiff City kulübü Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Fransa'dan son dakika gelen habere göre birkaç gün önce Cardiff City'ye transfer olan Fransız futbolcuya taşıyan uçaktan haber alınamıyor. Cardiff City'ye imza attıktan sonra Fransa'ya dönen ve Nantes'taki takım arkadaşlarına veda eden Sala'nın Pazartesi günü Gallere gitmek üzere özel bir uçakla yola çıktığı öğrenildi. Guernsey polisinin yaptığı açıklamada uçakla bağlantının Fransa saatiyle 12.30'da kesildiği ve arama kurtarma operasyonularının sürdüğü öğrenildi. Cardiff City kulübü Sala ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Transfer 15 milyon sterlin karşılığında gerçekleşmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:19
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