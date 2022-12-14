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Yerel Emet`te trafik kazası: 2 yaralı
Yerel

Emet`te trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:37:00 -
Emet`te trafik kazası: 2 yaralı

 Kütahya’nın Emet ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy istikametinden gelen Halil İbrahim Aygün idaresindeki 43 ACC 864 plakalı araç, Yeniceköy Emet yol ayrımında Hisarcık istikametinden gelmekte olan Celal Uygun yönetimindeki 43 AU 444 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüleri yaralandı. Kazanın ardından Emet jandarma ekipleri ve 112 Sağlık Ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Halil İbrahim Aygün`ün Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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