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Aktüel

Emet’te berber ve kuaförler iş yerlerini bayram tatili sonra açacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde berber ve kuaförler, iş yerlerini 11 Mayıs’tan itibaren değil, Ramazan bayramı tatili sonrası açma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 01:02:56 -
Emet’te berber ve kuaförler iş yerlerini bayram tatili sonra açacak

Kütahya’nın Emet ilçesinde berber ve kuaförler, iş yerlerini 11 Mayıs’tan itibaren değil, Ramazan bayramı tatili sonrası açma kararı aldı.


Yapılan açıklamada, ’’Halkımız ve müşterilerimizin sağlığı daha önemli. İçişleri Bakanlığımızın talimatları ile yarın iş yerlerimizi açacaktık. Emet Esnaf Odası Başkanımız Abdullah Ünal ile bir araya geldik. Ortak olarak aldığımız karar ile bölgemizde Korona virüs vakalarının arttığı bir dönemde halkımızın ve müşterilerimizin sağlığının her şeyden önemli olduğunu düşündük. Bayrama tatili sonrasına kadar iş yerlerimizi açmayacağız. Bayram tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil. Bu sebeple tatil bitiminden hemen sonra iş yerlerimizi açarak halka hizmet vereceğiz’’ denildi.

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