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Emet Belediyesi modernizasyon çalışmalarına devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde park ve bahçe düzenleme çalışmaları devam ederken ilçede bulunan yeraltı tuvaletlerininde modernizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:53:29 -
Emet Belediyesi modernizasyon çalışmalarına devam ediyor

Kütahya’nın Emet ilçesinde park ve bahçe düzenleme çalışmaları devam ederken ilçede bulunan yeraltı tuvaletlerininde modernizasyon çalışması yapıldığı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’"İlçemizde Korana virüs ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Bunun yanında park ve bahçelerde peyzaj çalışmaları ve belirli alanlarımızda çiçeklerndirme çalışmalarımızı tamamladık. İlçemizde bulunan 2 yeraltı tuvaletimizde uzun yıllardır çalışma yapılmamış. Bu eksikliği gördük ve çalışmalarıza başladık. 2adet yeraltı tuvaletinden birinde çalışmalarımızda sona geldik. Burasını bitirdikten sonra diğer yeraltı tuvaletimizde de modernizasyon çalışmasına hemen başlayacağız" dedi.

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