Emenike yeni hamlesiyle şaşırttı!
Ülkemizde Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe'nin formasını giyen Emmanuel Emenike, 'Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi' adıyla bir hastane açıyor.14 Aralık 2018 Cuma 20:01
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'lı son şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Emmanuel Emenike, sürpriz bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 'Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi' adında bir hastanenin hizmete gireceğini açıkladı.
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