Emenike yeni hamlesiyle şaşırttı!

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'lı son şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Emmanuel Emenike, sürpriz bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 'Uluslararası Emmanuel Emenike Hastanesi' adında bir hastanenin hizmete gireceğini açıkladı.