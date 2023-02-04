  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Altın, dolar, gümüş derken İslam Memiş borsaya girecekleri uyarmıştı haklı çıktı! Şimdi ikinci uyarı geldi: O rakama düşecek

Mustafa Sarıgül partisinin son oy oranını Türkiye'ye ilan etti! 6'lı masadaki 4 partiyi geride bıraktı

Suriye'de kar yağışı! Kamplardaki siviller zor anlar yaşıyor

Tuğçe Kazaz bombayı patlattı! Türkiye F-35 programına dönecek... Sonrasında bakın neler olacak

Başkan Erdoğan: Masanın altında birbirlerini tekmeliyorlar

CHP'den 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: Bizim gönlümüzden geçen isim...

Önder Aksakal'dan 6'lı Masa'ya sert tepki... Mutabakat metnini yerden yere vurdu

Meteorolojiden uyarı: Yarın bekleniyor

Türkiye üretecek: Artık dışarıdan satın alınmayacak! Türkiye'de İlk kez yeşil hidrojen vadisi kuruluyor
Medya Emel Müftüoğlu'ndan şok eden itiraf: O şarkıcıya sesi kısılsın diye kezzaplı ada çayı önerdim
Medya

Emel Müftüoğlu'ndan şok eden itiraf: O şarkıcıya sesi kısılsın diye kezzaplı ada çayı önerdim

Şarkıcı Emel Müftüoğlu meslektaşı Sertap Erener ile ilgili bir itirafta bulunarak, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 22:30:00 -
Emel Müftüoğlu'ndan şok eden itiraf: O şarkıcıya sesi kısılsın diye kezzaplı ada çayı önerdim

Haberler YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir dönem öfke kontrolünün olmadığını ve kıskançlık krizleri yaşadığını anlattı. Yıllar önce Sertap Erener'i kıskandığını söyleyen Müftüoğlu, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim" dedi.

 

Sezen Aksu'yu Sertap Erener'den kıskandığını söyleyen Emel Müftüoğlu, "Onlara şarkı vermek istediğinde kıskandığım için sen o şarkıyı daha iyi okursun verme derdim. Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim. Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi
Gündem

Yunan isimden dünyayı sarsacak itiraf: Erdoğan'ı öldürüp yerine o ismi getireceklerdi

Yunan Türkolog Profesör Dimitris Kiçikis, ABD eski Başkanı Michal Obama'nın 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini..
İnanılmaz keşif haberi! Böylesi görülmedi: Tarihi değiştiren arı kovanı izi çıktı, yeni sırlar keşfedildi
Kültür - Sanat

İnanılmaz keşif haberi! Böylesi görülmedi: Tarihi değiştiren arı kovanı izi çıktı, yeni sırlar keşfedildi

Alman, Mısırlı bilim insanlarının iş birliği ile gerçekleştirilen yeni bir araştırmayı ve Antik Mısır'da bulunan keşif haberini duyurmuştuk...
Alman futbol antrenörü çift taraflı ajan çıktı! Casusluk yaptığı ülke bakın hangisiymiş
Dünya

Alman futbol antrenörü çift taraflı ajan çıktı! Casusluk yaptığı ülke bakın hangisiymiş

Alman futbol antrenörü Carsten Linke'nin, Rusya için yaptığı casusluğa dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Almanya Federal Savcılığı; Linke'nin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23