Emel Müftüoğlu'ndan şok eden itiraf: O şarkıcıya sesi kısılsın diye kezzaplı ada çayı önerdim

Haberler YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Emel Müftüoğlu, bir dönem öfke kontrolünün olmadığını ve kıskançlık krizleri yaşadığını anlattı. Yıllar önce Sertap Erener'i kıskandığını söyleyen Müftüoğlu, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim" dedi.

Sezen Aksu'yu Sertap Erener'den kıskandığını söyleyen Emel Müftüoğlu, "Onlara şarkı vermek istediğinde kıskandığım için sen o şarkıyı daha iyi okursun verme derdim. Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim. Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.