

Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Emekli maaşlarına seyyanen artış olacak mı? Milyonlarca emekli bu soruların yanıtını arıyor. YouTube kanalındaki canlı yayında konuşan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun "Emekliye seyyanen zam gelecek mi? Gelirse ne kadar gelir sizce?" sorusunu cevapladı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLUR MU?

Erdursun, "Seyyanen artış zorunlu bir ihtiyaç. Olmazsa olmaz. Seçimle alakalı bir durum değil. Yani hükümet köşeye sıkıştı da aylıklarda bir miktar artış yapsın şeklinde söylemiyorum. Türkiye'de her şeyin fiyatı belli, kiralar belli, ekmeğin, zeytinin, ayakkabının, pantolonun fiyatı... Çoluk çocuğu olan, düğünü derneği olacak, çocuğunu okutanlar var.

Emekli aylıklarının durumu ortada. Bu nedenle de hükümet köşeye sıkıştı, seçim öncesi emekliler bastırsın, emekliler aylıklarını artırsınlar değil. Seçim meçim olmasa da Türkiye'de emekli aylıkları enflasyonun çok altında kaldı." şeklinde konuştu.

Erdursun "1.'si 2000 yılında emekli aylığı hesaplama sistemi değişti, sonrasında 2008'de bir kere daha değiştirildi. Emekli aylığı hesaplama sistemiyle hedeflenen buydu aslında. Bilerek emekli aylıklarının bu duruma düşürülmesi sağlandı.

Nasıl sağlandı? Emekli aylığı hesaplama sistemi ile. Daha düşük emekli aylığı vermek için emekli aylığı hesaplama sistemini hem 2000 hem 2008'de değiştirmediler mi? Bunun böyle olacağını biliyorlardı." dedi.

Konuşmasının devamında Erdursun "2.'si bakın emekli aylığı hesaplama sistemiyle siz emekli aylıklarının düşürüyorsunuz, o düşen emekli aylıklarına da gerçek enflasyon oranında artış yapmıyorsunuz. Yani zaten düşmüş emekli aylıklarının gerçek enflasyon oranında artışını da sağlamadığınızda emekli aylıkları yerle bir oluyor. Sosyal güvenlik sistemine baktığımız zaman, bakın Avrupa'ya baktığımız zaman, sosyal güvenlik sistemleri yüzde 20, yüzde 15, yüzde 25'e kadar açık verir. Türkiye'de durum böyle mi diye baktığımızda şu anda sosyal güvenlik kurumunun gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 97.9. Yani sosyal güvenlik sistemimiz o kadar iyi ki, bakın gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 97.9. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika'da böyle değil.

Türkiye'de bu kadar iyi. Peki nasıl iyi olabilir Türkiye'de? 2002 yılında gelirleriyle giderlerini karşılama oranı yüzde 71.5'di. 2008'de yüzde 72.2'ydi. O dönemde emeklinin cebine daha iyi para giriyordu. 2015'te yüzde 95.1'e çıkıyor. 2023'te yüzde 97.9'a çıkıyor. Nasıl sosyal güvenlik kurumu bu kadar emeklilerin sayısı artarken gelirleriyle giderlerini karşılama oranı neredeyse kafa kafaya gelecek. Almanya bunu başaramamış da biz nasıl başarıyoruz? Sosyal güvenlik sistemi açık verir. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi şu anlamdadır; sosyal güvenlik sistemi açık verirse demek ki emekliye, emekçiye daha fazla para gitmiştir. Bütçeden de vergilerle bir kısmının finanse edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

EYT konusuna da değinen Erdursun "EYT yasası çıkarken size şunu söylemiştim; artık EYT yasası çıktı, hem iktidar hem muhalefet bundan sonraki süreçte ayağını denk alsın, daha çok hesap soracak, sosyal medyayı da iyi kullanacak EYT'liler emekli oldu, bunun hesabını sorarlar. Dediğimiz gibi de oldu, bakın emekliler düşük emekli aylıkları karşısında sesini daha fazla çıkartıyor." şeklinde konuştu.

"SEYYANEN ARTIŞ BENCE YAPILACAKTIR! ÇÜNKÜ ZORUNLU BİR İHTİYAÇ"

Erdursun konuşmasında "Emeklilerin, ben hesaplamasını yaptım, toplamda Türkiye'de kendi primleriyle emekli olmuş kişilerin sayısı şu anda 11 milyon 431 bin 762 kişi SGK verilerine göre. 16 milyon değil ki gerçek anlamda 11 milyon 431 bin 762. Net durum şu emekliler zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak bir parayı haketmeleri gerekiyor ama aldıkları aylıklarla zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa demek ki seyyanen artış seçim öncesi seçim öncesi diye bakılmaksızın...

Bütçede para yokmuş, bütçede para olmaması Türkiye'de mümkün olacak bir durum mu? Sadece bütçeden gelen para nereye aktarılıyor? Seyyanen artış bence yapılacaktır. Çünkü zorunlu bir ihtiyaç. İnsanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için emekli olduktan sonra emekli aylığı alırlar ama emekli aylığıyla zorunlu ihtiyacını karşılayamıyorsa... Ne yapacak insanlar?" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO