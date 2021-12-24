Emekliye ne kadar zam yapılacak? 2022 memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

"Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorusuna ilişkin bir hayli yüzeri güldüren ifadelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sabit gelirlileri korumayı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin yüzü de gülecek" şeklinde konuşması memur ve emeklilerin daha da heyecanlandırdı. Milyonlarca vatandaş, "Memura ve emekliye ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından gözler memur ve emeklilere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Memurumuzu, sabit gelirlileri korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimiz için de memnun edecek bir çalışma olacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KGF kredisi nedir?

Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Memurlarımıza ek artışlar yapıldı, bize teşekkür ediyorlar. Üreticiye çok önemli destekler sağlıyoruz. Sabit gelirlilerin hakkını koruyan tedbirleri alacağız. KGF kredisi geliyor. KGF'yi de genişletiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Özellikle üretime yönelik Kurumlar Vergisi'nde 1 puanlık indirim yapıyoruz. KDV'de çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Diğer alanlarda da sektörleri rahatlatacak adımlar atıyoruz. Güzel şeyler olacak. Yapılacak çalışmaların neticesinde enflasyonla ilgili beklentimiz aşağı yönde. Kim kaldı şimdi emekliler? Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.*

Memur emekli ne kadar zam alacak?

Memurlar daha önce yapılan toplu sözleşme gereğince 2022 yılı için yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Ancak son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üzerinde bir zam daha verilmesini talep etmişti. Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı. Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, ocakta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.