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Ekonomi Emekliye müjde: o tarihte başvurular sona erecek! 20 bin TL nakit destek ödemesi 4A 4B 4C’lilere verilecek
Ekonomi

Emekliye müjde: o tarihte başvurular sona erecek! 20 bin TL nakit destek ödemesi 4A 4B 4C’lilere verilecek

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:09:00 - 2023-10-13 23:51:02
Emekliye müjde: o tarihte başvurular sona erecek! 20 bin TL nakit destek ödemesi 4A 4B 4C’lilere verilecek

Emeklilere müjdesi geldi: 20.000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT başvuru koşuluyla takır takır ödeme yapıyor.

Emekliler için destek ödemesi imkanları her geçen gün artıyor. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi olan kişiler için Ekim ayı bitmeden yeni destek ödemesi verilecek. Finansal destek almak isteyen emeklilere kapısını açan bankalar Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT oldu. 20 bin TL’ye varan ek ödeme almak isteyenler bu bankaların ve PTT’nin kapısını hemen çalabilir. 4A 4B 4c’li emekliye verilecek ek ödeme için şartlar ve detaylar da belli oldu.

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için 3 kamu Bankası ve PTT'den yeni bir nakit destek duyurusu daha geldi. Nakit ihtiyacı olan emekliler Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank ile PTT'ye başvuru yaparak yeni yeni TL'ye kadar ödeme alabilecek. Düşük faizli emekli kredisi için başvuru şartları da belli oldu. Ekim ayı bitmeden başvuru yapan emeklilerin tüm nakit ihtiyacı karşılanacak. Peki emekli kredisi şartları neler? Kimler emekli kredisi alabilir?

Bankalar ve PTT devreye girdi emeklilere düşük faizli kredi kampanyaları başladı. 17 milyon emekli vatandaş için 36 ay vadeli 20.000 TL'ye kadar emekli kredisi imkanı sağlanacak. Düşük faizi üzerine tıklayıcısı başvuruları banka şubelerinden mobil bankacılıktan ya da internet bankacılığından yapılabilecek.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT Tarafından yapılan açıklamaya göre 80 yaş altı tüm emekliler düşük faizli ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilecek. Banka şubelerinden mobil bankacılık ve Dijital bankacılık hizmetlerinden başvuruların kabul edildiği gibi aynı zamanda sms ile de başvuru yapabilirsiniz. PTT SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden T.C kimlik numaralarını yazıp arada bir boşluk bıraktıktan sonra PTT yazarak 30-50 numarasına kısa mesaj gönderebilir.

EMEKLİ PROMOSYONU DA VERİLİYOR

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank tarafından emeklilere kişi faizli kredi benim yanında Emekli promosyonu da veriliyor. Kamu bankaları Geçtiğimiz günlerde promosyon ücretlerine güncelleme yapmıştı. Emekli maaşını taşıyarak kamu bankalarından birinin sorusu olan ve 3 yıllığına burada kalmayı taahhüt eden emeklilere Maaş aralığına göre 3000 TL ile 5000 TL arasında promosyon desteği verilecek. Promosyon almak isteyen emekliler yine şubelerden ve Dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Emekli maaşını taşıyan emekliler emekli kredisi kullanmak konusunda da avantajlı olacak.
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31 EKİM'DE BAŞVURULAR BİTİYOR

Düşük faizli emekli kredisi ve emekli promosyonu kullanmak isteyenler için son başvuru tarihi belli oldu. Promosyon ödemesi ve düşük faizli kredi desteği almak istiyorsanız 31 Ekim 2023 tarihine kadar kamu bankalarına ve PTT'ye başvuru yapabilirsiniz.

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