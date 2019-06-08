Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni emekli maaşları...

Türkiye'deki 12.3 milyon emekli Temmuz zammı için gün sayarak emekli temmuz zammı ve ek ödemeleri ile ilgili en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Temmuz'da; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. İşte emekli zammı ile ilgili tüm detaylar...

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ki yüzde 5.99 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmine göre de SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 6.7, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.7 zam yapılabilecek.

Ek ödeme tutarı...

Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen bin 224 lira 81 kuruş olan bu sınır, şu ana kadar gerçekleşen yüzde 5.99 zam oranına göre bin 298 lira 18 kuruşa, tahminlere göre ise bin 319 lira 12 kuruşa ulaşacak.

Yani maaşı bin 319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek.

Sabah'ın hazırladığı tabloya göre; gelirlerde yaşanacak değişimleri görebiliyor. Örneğin; net maaşı bin lira olan bir SSK emeklisi bin 50 lira alıyorken; Temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı bin 67 liraya, ek ödemeyle birlikte eline geçecek para bin 120 liraya çıkacak.