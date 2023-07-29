Emekliye büyük müjde! Artık kesinleşti

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı, memurlar ve memur emeklileri için de fark ödenmesini kesinleştirdi. Konuyla ilgili detayları köşesine taşıyan Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, şunları kaydetti:

“Temmuz ayında ek iyileştirmeyle birlikte yüzde 25 artış alan emekliler için Ocak ayında da yeni bir zam olacak. Bu artışı da yine enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre yüzde 31.92 çıkabilecek. Bu yıl ek iyileştirmelerle birlikte Ocak'ta yüzde 30, Temmuz'da yüzde 25 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında yapılacak kesin artış ise 2024'ün Ocak ayının başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak.

Emeklilere enflasyon artışının yanında son dönemde refah payı da ödeniyor. O yüzden Ocak ayında da enflasyon artışının yanında bir refah payı eklenmesi de gündeme gelecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında ele alınacak. Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puan ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira yapılmıştı. Bu ay da yüzde 19.70 çıkan Temmuz zamları yüzde 25'e yükseltilerek emeklilere ödendi.

TOPLU SÖZLEŞME BELİRLEYECEK

Öte yandan memurlar ve memur emeklilerinin 2024 Ocak ayında alacakları zam oranı ile ilgili rakam Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek. Bu görüşmelerde 2024 ile birlikte 2025'de de alınacak zam oranları açıklanacak. Ancak Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmini memurlar ve memur emeklileri için de ödenecek farkı belirledi. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak ayında, toplu sözleşme kapsamında belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı verilecek. Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı.

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Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek. Memurların ve memur emeklilerinin bu yılın Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve yüzde 10.90 enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.55 çıktı, ayrıca ek iyileştirme de devreye girdi. Memurlara yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira seyyanen artış yansıtıldı. Memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 17.55'ten yüzde 30'a yükseltildi.”