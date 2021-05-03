Emeklinin yüzü AK Parti ile güldü

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’deki 12 milyon emekliyi hizmet odağı değil oy deposu olarak gören Zillet İttifakı, refahını artırmak için hiçbir proje üretmediği emekliler üzerinden AK Parti iktidarına saldırıyor. CHP, İP, HDP ve yanaşmacılarının oluşturduğu Zillet’in son kara propagandası, emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyeleri oldu. “Zam” üzerinden yürütülen algı operasyonu kısa sürede çöktü. AK Parti iktidarının 19 yılına ilişkin rakamlar da, emeklilerin refahını artırmak için bu dönemde devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini gösteriyor.

1.100 liralık bayram ikramiyeleri

Proje veya hizmet üretmeksizin sadece yalana ve kara propagandaya dayalı muhalefet üreten Zillet İttifakı şimdi de emekliler üzerinden yaygara koparıyor. Emeklilere her bayram ödenen bin TL’lik ikramiyenin son üç yılda bir defa artırıldığını söyleyerek algı operasyonu yapan yalan muhalefeti, bu uygulamanın 2018’de AK Parti iktidarının başlattığını gizliyor. Yaygaracılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram ikramiyesinin 1.100 TL’ye yükseltildiğini açıklamasına ise burun kıvırarak, “az” diyor. Hakikatlere perde yapmak için sürekli yalana başvuran Zillet İttifakı’nın gölgeleyemediği gerçek ise; 12 milyon emeklinin yüzünün 19 yıllık AK Parti iktidarında güldüğü...

AK Parti demek ‘refah’ demek

Ülkemizde bulunan 12 milyon emeklinin refahı için devletin kasasını ardına kadar açan AK Parti iktidarının gerçekleştirdiği mühim icraatlar şöyle sıralanıyor:

l AK Parti’den önce en düşük emekli aylığı 65,8 TL, en yüksek 376,6 TL idi. AK Parti iktidarında en düşük emekli maaşı 1.500 TL’ye, en yüksek 4 bin 759 TL’ye yükseltildi.

l İşçi memur emeklisi ayrımına, AK Parti iktidarı son verdi. Sosyal güvenlik reformu ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı SGK çatısı altında birleştirilerek farklılıklara son verildi.

l AK Parti iktidarı, yılda iki defa emekli ikramiyesi uygulamasını hayata geçirdi. İkramiyeler, 12 milyon emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatıyor. Emeklilere her bayramda yaklaşık 11 milyar TL, yılda 22 milyar lira ikramiye ödendi. Günümüze kadar 64.2 milyar TL bayram ikramiyesi, devlet kasasından çıkarak emeklinin cebine girdi.

Kuyruklar bitti destek geldi

l AK Parti’den önce emekliler aylık için saatlerce hatta günlerce kuyruklarda bekliyordu. O kuyruklar son buldu. Ve artık her emekliye aylığını istediği bankadan çekme imkanı getirildi.

l Emeklilere banka promosyonu için imzalar atıldı. 2017’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesi sağlandı. Bankalar, 12 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar sunma yarışına girdi. Bugüne kadar bankalar 12 milyon emekliye 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi gerçekleştirdi. Emeklilere 450 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlandı. 1500 TL’ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, 2500 TL üstünde olanlara 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

65 yaş aylığı 3 kat arttı

l 65 yaş aylığı, kısa sürede üç katına çıkarıldı. Daha önce 266 TL alan 65 yaş üstü emekliler devletten artık 763.67 TL alıyor. 3 aylık birden hesaplarına yatıyor.

l AK Parti’den önce emekli aylığı bağlama süresi 3 aydı. Artık 20 günü bulmadan aylık bağlanıyor.

l SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık 1.200 TL seyyanen zam verilmesi sağlandı.

l Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürüten emeklilerin aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırıldı.

Borç yok, emek var

l Ziraat Bankası Protokolü ile borcu bulunan 4(b) sigortalılarının ucuz kredi kullanarak borçlarını ödeyip, emekli olması sağlandı.

l Emeklilik döneminde ikinci bir gelir elde edilmesini sağlamaya yönelik tamamlayıcı emeklilik programlarına devlet desteği verildi.

l Çalışmaya devam eden malullerin maluliyet aylığı kesilmeyerek iki aylığı birden alma ve sonraki çalışmalarından dolayı emekli olabilme imkanı getirildi.

Emekliler ev sahibi oldu

l Emeklilerin konut gereksiniminin karşılanmasına yönelik TOKİ sosyal konut projeleri geliştirdi. Evi olmayan emekliler için her projeden ayırılan konut oranı yüzde 25.

l Emekli esnafın taban aylıkları artırıldı.

l Ev hanımları için, hiç dış istihdama katılmadan emekli olma imkanı getirildi. En az 25 yıl evli kalan ve 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları, emekli olabiliyor. Çalışmayan anneler, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlayabiliyor

l Yurtdışından emekli vatandaşların Türkiye’ye iş veya eğitim amacıyla gelmesi için yerleşim yeri şartı aranmaksızın yurtdışında kayıtlı taşıtlarını getirebilmeleri sağlandı. Bu kapsamda son bir sene içerisinde 185 gün yurtdışında kalmış olma şartı aranmaksızın söz konusu şahısların ilk defa getirecekleri taşıtlarını iki sene Türkiye’de kullanabilmeleri mümkün kılındı.