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Ekonomi Emeklilikten vazgeçmek hangi şartlarda mümkün?
Ekonomi

Emeklilikten vazgeçmek hangi şartlarda mümkün?

Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Damar, "Emeklilikten vazgeçmek hangi şartlarda mümkün?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:10:00 -
Emeklilikten vazgeçmek hangi şartlarda mümkün?

¥ Soru: Ben SSK’lı işçiyim emekli olmak için dilekçe verdim. Bana beklediğimden daha düşük bir maaş bağlandı. Emekli maaşım yüksek olsun diye emeklilikten vazgeçmek ve daha fazla prim ödemek istiyorum. Bu mümkün mü? Ali A.

¥ Cevap: Emeklilik hakkı talebe bağlı haklardandır. Bu nedenle sigortalı, SGK’ya  yazılı olarak emeklilik müracaatı yapmadığı sürece emekli maaşı bağlanmaz. Mevcut uygulamaya göre emeklilik talebinde bulunan sigortalıya maaş bağlanmamış yani memur maaşı bilgisayara girip müdürü de maaş onayını yapmamışsa emeklilik talebinden vazgeçmek mümkün oluyor. Ancak maaş memur tarafından bilgisayara girilmişse bunu müdürü de onaylamışsa maaştan vazgeçmek mümkün olmuyor. Şu hususu da hatırlatayım, emeklilik yaşı gelince emekli olmak en avantajlı yoldur.

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