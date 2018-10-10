Emeklilikte yaşa takılanlara kötü haber
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama geldi. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalarının olmadığını söyledi.10 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir açıklama yaptı.
Muş, "Konuyla alakalı AK Parti Grubu olarak bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.
MHP'den EYT açıklaması
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise EYT konusunda yaptığı açıklamada "Bu konuyla ilgili bizim de kanun teklifimiz var. Bu konuyla ilgili hükümetin de çalışması var. Ortak karar haline gelirse biz destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların bu sorundan kurtulması, bizim seçim vaatlerimiz arasında bulunuyor." dedi.
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