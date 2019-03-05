0553 313 94 23

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeler | EYT son haber

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) heyecanlı bekeyişi sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye bu yükü kaldıramaz dediği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” dediği EYT konusunda son dakika gelişmesi var mı? EYT son durum haberlerini merak eden EYT mağdurları, seçimlerden önce çıkmayacak olan Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının seçimlerden sonra çıkar mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda, en son haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

05 Mart 2019 Salı 12:43

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) heyecanlı bekeyişi sürüyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye bu yükü kaldıramaz dediği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” dediği EYT konusunda son dakika gelişmesi var mı? EYT son durum haberlerini merak eden EYT mağdurları, seçimlerden önce çıkmayacak olan Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının seçimlerden sonra çıkar mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda, en son haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum, EYT son durum,en son EYT gelişmeleri ,son dakika haberleri... EYT için umutlu bekleyiş sürerken açıklamalar çok da iç açıcı görünmüyor. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullan Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bir yeni açıklamada Mansur Yavaş'tan geldi. İşte EYT'de son durum Kaynak: Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yeni açıklama geldi! İşte EYT’de son durum haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla çıkacak yasayı bekliyor fakat EYT teklifleri bir bir meclisten dönüyor. Konuya dair son resmi açıklama Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullanmıştı. EYT için bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'tan geldi. İşte Yavaş’ın emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması…

Mansur Yavaş EYT açıklaması

Millet ittifakı”nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT’lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;“EYT’liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT’lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara’daki bütün EYT’lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz” yanıtını verdi. 

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Bakan Selçuk da buradaki konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, "Gündemimizde yok" dedi.

Mehmet Özhaseki EYT'yi ben çözemem

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'da özel bir radyonun ortak canlı yayınına katıldı. Özhaseki burada, rakibi Mansur Yavaş'ın EYT vaadine ilişkin olarak vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayarak: “Bu işi ben çözemem. Seçim olsa da olmasa da çözemem. Çünkü bu kanun meselesi. Belediye başkanlarının görevleri kanunla belli. Su, kanal gibi yol ve yeşil alan gibi hizmetleri görür. Bunun dışında bir şey yapamaz. Seçim geldi diye erken yaşa takılanlara seçim vaadinde bulunursanız olmaz. Arkadaşımız böyle bir şey söylemiş dediler, gülümsedim, bu mecliste konuşulacak bir konu” açıklamasını yaptı.

CHP'nin EYT teklifi Meclis'te kabul görmedi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un “emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)” ilişkin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi. Üzerinde “EYT kader değildir” yazılı önlükle kürsüye çıkan Barut, “Bugün emeklilikte yaşa takılanlarla adlandırılan yurttaşlarımızın bu olumsuz durumu için ‘EYT kader değildir’ diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gaspedilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse mağduriyetin adı tam anlamıyla mahkûmiyettir” dedi. EYT’lilerin de izlediği Genel Kurul’da CHP’nin teklifi AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

EYT mağdurları Ankara'da EYT buluşmasında bir araya geldi

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "EYT Buluşması"na binlerce kişi katıldı. EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na katılmak isteyen kişiler Türkiye’nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne geçti. Çok sayıda EYT’li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye’nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara’da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti. Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:43
  1. Ankara
  2. Adana
  3. Emeklilikte Yaşa Takılanlar son durum
  4. EYT son durum
  5. en son EYT gelişmeleri
  6. son dakika
  7. haberler
  8. EYT'de en son haber ve gelişmeler
  9. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ne?
  10. Eyt son dakika
  11. eyt son dakika bugün
  12. eyt nedir
  13. eyt derneği
  14. eyt müjdeli haber son dakika
  15. ayt mhp
  16. eyt son dakika gelişme
  17. eyt son haber
  18. eyt ne demek
  19. emeklilikte yaşa takılanlar kimler
  20. emeklilikte yaşa takılanlar ne yapmalı
  21. emeklilikte yaşa takılanlar için son durum
  22. haber emeklilikte yaşa takılanlar
  23. emeklilikte yaşa takılanlar son dakika
  24. emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son gelişmeler
  25. emeklilikte yaşa takılanlar nedir
  26. emeklilikte yaşa takılanların sayısı
  27. eyt bugun
  28. eyt twitter
  29. eyt facebook
  30. eyt flaş haber
  31. eyt müjdeli haber
  32. eyt son dakika bugun
  33. eyt youtube
  34. eyt son dakika bugün haberleri 2018
  35. eyt son dakika gelişme tbmm
  36. eyt son dakika gelişme 2018 bugün
  37. eyt son dakika son haber
  38. eyt son dakika gelişme bugün

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’ sonuçları açıklandı
    1. Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’..
    2. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    3. Halterde 7 madalya
    4. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. "CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı..
    7. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    8. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    9. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    10. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    11. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    12. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    13. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    14. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    15. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    16. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    17. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    18. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    19. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    20. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    21. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    22. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    23. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    24. Kılıçdaroğlu: İnanç Allah ile kul..
    25. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    26. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    27. Avustralya'daki yangınlar
    28. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    29. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar