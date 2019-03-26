Emeklilikte yaşa takılanlar için son durum son dakika EYT haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT 2019 son dakika haberleri. Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber son dakika verilecek mi? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘bizim tekliflerimiz rafa kalkmaz’ mihvalindeki açıklaması EYT’nin seçimlerden sonra çıkacağına mı işaret olarak yorumlayanlar oldu. Seçimlere sayılı günler kaldı sayıları binleri bulan EYT mağdurları EYT son dakika gelişmesi bugün ne durumda? Seçimden sonra EYT son dakika gelişme torba yasada çıkarılacak yasa ile Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülecek mi?

Son dakika EYT haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber son dakika. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Kanun Teklifi’nin Meclis’ten geçmesi için büyük bir uğraş veriyor. Fakat beklentileri bir türlü karşılanmayan EYT mağdurları yeni gelişmeleri merak ediyor. Peki EYT’de son durum ne? İşte konuyla ilgili son gelişmeler. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika EYT haberlerini araştırmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstanbul buluşmasında bir araya gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar SYD Derneği taleplerini sıralamıştı. İşte konu ile ilgili yapılan son açıklamalar ve EYT melesinde son durum…

Çalıştığın yerde çalışmana devam et

"Burada rahmetli Demirel bir yanlışın içerisine düştü. Erken emeklilikle bu ülkede adeta bir çift ücret anlayışı geldi. Düşünün 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek, hem o insana saygısızlık, hakarettir, hem de bu devletin hazinesine, kasasına. Çünkü bu insan 38 yaşında emekli olduğu zaman boş mu durur? Ne yapacak? Gidip kendisi bir yerde bir iş bulacak. Oradan da bir ücret alacak. Çift maaşla çalışacak. Şu anda dünyada başta İskandinav ülkeleri olmak üzere, artık onlar erken emekliliği yapan ülkeler olmasına rağmen, şimdi onlar 60-65 üzerine çıktılar. Daha da geliştiriyorlar ve emekliliği oralarda 70'e doğru taşıyorlar. Böyle bir durumun olduğu dünyada şimdi bizde bu erken emeklilik olayını kimler tahrik ediyor? Muhalefet. Eğer biz vatanseversek, milletimizi seversek ne için erken emeklilik diyoruz? Çalışıyorsun, çalıştığın yerde çalışmana devam et. Maaşın sürekli zaten orada artıyor, artmaya devam edecektir. Boşta kalmaktansa orada çalış. Ne için ayrılmayı, ne için emekli olmayı düşünüyorsun?"

Emekli olmanın insanı çok farklı yollara tahrik edebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Bunlar muhalefetin desteğini alıyorlar. Türkiye geçmişte bu tür popülist politikalardan çok çekti. Yönettikleri dönemde Türkiye sosyal güvenlik sistemi bir batağın içindeydi. İşte Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zaman o hastanelerimizin durumu neydi? Şimdi ise hastanelerimizin durumun ne? Bizim dönemimizde sistemde infiale yol açabilecek şeyler nispeten düzeltildi. Geçmişte yaşanılanlardan hiç bir ders alınmadı. Buna bir bakmamız lazım. Ben burada popülist bir şeyle verdim gitti diyebilirim. Ama ben böyle bir şey diyemem. Bunu dersem ben milletime saygısızlık yapmış olurum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kimin şampiyon olacağına ilişkin soru sorduğunu da kaydederek, "Tabii ben kâhin değilim. Şu anda kurmuş olduğum takım ligin başında. İyi de gidiyorlar. Başakşehir. Buradan tarafsızlığımı da korumak kaydıyla iyi oynayan ligi bir numara bitirsin derim." şeklinde konuştu.

Vatandaşların 3600 ek göstergeyi sorduğunu da kaydeden Erdoğan, "Bu müjdeyi ben verdim. Sözümdeyim. Seçimlerden sonra hazırlıklar yapılmıştır. Ele alınacak konulardan bir tanesidir. Burada polislerimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz var. Yani bu kapsama girebilecek kim varsa, hangi grup varsa hepsini 3600'den yararlandıracağız." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar, bunu çıkarmamız lazımdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalar da yaptı.

Emeklilikte yaşa takılanların mitinginin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Bizim gündemimizde, parti programımızda vardır. Meclis'te de verilmiş bir yasamız vardır. Bir tarafta gıda fiyatları şöyle oldu, dış ödemeler böyle oldu şurası böyledir ekonomik rakamları kötümser şekilde tatbik edeceksiniz, sonra da diyeceksiniz ki, 'emeklilikte yaşa takılanlar, bunu çıkarmamız lazımdır.' Vatandaşı meydana çağıracaksınız, sonra da bunları istismar edeceksiniz. Seçim arifesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Seçimden sonra eğer Türkiye’nin ekonomik şartlarını da olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir. Diyorlar ki 'biz bir şey verdik AK Parti, MHP reddettiler.' Türkiye’de şimdi siyaset yalan rüzgârı oynuyor. Bu kadar olmaz olmamalı. Seçimden sonra gündeme getirilebilir. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bu yükümlülüğü taşıyabilecek bir konumdaysa olur. Sadece vaatle 3, 5 tane oy almak için bu konuyu gündeme taşıyıp, Türkiye'yi sıkıntıya koymak da doğru değil. "

EYT yasası çıkacak mı? EYT seçimlerden sonra mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AKP oyları ile reddedildi.

EYT’ye çok basit yaklaşmak doğru değil

6 Şubat'ta Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapıyıp yapılmayacağı sorusuna “EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok” yanıtını verdi.

38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada; “Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur.” demişti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, “20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40’lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78’i geride bıraktı.” açıklamasını yapmıştı.

TOBB’dan EYT açıklaması

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 15 yılını doldurup emekliye ayrılan ya da istifa eden işçilerin aslında kıdem tazminatına hak kazanmadığına ilişkin sözlerine açıklık getirdi. Büyük tepki çeken sözleri için kamuoyundan özür dileyen Delibaş, patronların kıdem tazminatından şikayet ettiği toplantıda dile getirdiği görüşlerin şahsi fikirleri olduğunu, TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmadığını söyledi.

TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konunun bulunmadığını ifade eden Delibaş, “Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim” dedi. Delibaş, ‘TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’tan kamuoyuna duyuru’ başlığı altında şu görüşlere yer verdi:

“Bugün bir gazetede yer alan “EYT’lilerin Kıdem Tazminatı Tehlikede” haberi ve sonrasında bununla ilgili olarak sosyal medyada yapılan maksadı aşan yorumlardan dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum. Habere konu olan toplantıda dile getirmiş olduğum görüşler benim şahsi fikirlerim olup, hiç bir şekilde TOBB’un resmi ve kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. TOBB’un çalışma hayatına yönelik gündeminde de böyle bir konu bulunmamaktadır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür dilerim.”

Metal işçilerinin EYT eylemi

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) metal işçileri Aile Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı. “Emeklilik hakkımız engellenemez” diye slogan atan işçiler, topladıkları 18 bin imzayı SGK Genel Müdürüne illetti. “Metal işçileri EYT'de adalet istiyor” yazılı pankart açan işçiler, “Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a çıksın artık bu yasa” sloganları da attı.