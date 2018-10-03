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Emeklilikte yaşa takılanlar için MHP'den kanun teklifi

MHP, emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e kanun teklifinde bulundu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
Emeklilikte yaşa takılanlar için MHP'den kanun teklifi

Emeklilikte yaşa takılanlar, çeşitli mecralardan mağduriyetlerini bildirerek konuyu gündemde tutuyorlardı. Hükümetten zaman zaman konuya ilişkin açıklama gelirken Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, EYT sorunu için Meclis'in açılışını işaret etmişti. 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte EYT'lilerin umutları da yeşerdi. 

Dün CHP toplantı talep etti

Konunun bugünlerde sıklıkla gündeme gelmesiyle birlikte partililer de taleplerini Meclis'e iletmeye başladı. Dün CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na sevkedilen kanun tekliflerinin derhal görüşülmesi amacıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı'nı toplantıya çağırdı. 

MHP'li Arzu Erdem'den kanun teklifi

CHP'nin ardından bir hamle de MHP'den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:35
  1. İstanbul
  2. MHP
  3. EYT
  4. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  5. kanun teklifi

YORUM YAZ

  • melih53melih5338 dk önce
    sayın vekilimintibak sorunu devam ediyor.akp çözmez ancak siz ön ayak olursanız belki mhp chp iyi parti beraber çözersiniz.5 milyon işçi emekli ailesi duası yeter..lütfen ön ayak olun .davutoğlunun akp yide bitiren bu yanlışını düzeltin.mhp toplumun sorunlarınasahip çıksın artık.
  • serhatserhat44 dk önce
    1999 yılı öncesi girişlilerin gözü kulagı bu kanunda bubi hak gaspıdır....artık bu kanunu sunan partileri destekleyecez chp ve mhp den allah razı olsun......... 16 yıldır akp ile yürüyoruz gerektiyinde aylarca kapıda nöbet tuttuk şimdi .... halkın menfaatine garibanın hakkını vermeyen akp hükümeti ile tabanı korkarım yollarımızı ayıracağız........... kulaklarını gözlerini tıkayan bu anlayış akp ye sadece kaybettirecektir. yaşayın görün hodri meydan....... kendi tabanını yok etmek istiyorsa herkim kaybetmeye mahkumdur.
Bugünkü Akit

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