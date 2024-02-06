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Ekonomi

Emeklilik yaşı yükselebilir!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 09:54:00 -
Emeklilik yaşı yükselebilir!

Uzmanlar, İngiltere'de devlet emeklilik yaşının yakında 71'e yükselmesi gerekeceğini söyledi.

Uzmanlar, İngiltere'de devlet emeklilik yaşının yakında 71'e yükselmesi gerekeceğini söyledi.
Artan yaşam beklentisi ve düşen doğum oranlarının devletin verdiği emeklilik maaşları üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık genelinde orta yaşlı çalışanlar için emeklilik yaşının 71'e yükselmesi gerekecek.

İngiltere'de 66 olan emeklilik yaşı Mayıs 2026 ile Mart 2028 arasında 67'ye yükselecek. 2044 yılından itibaren ise 68'e yükselmesi bekleniyor.

Ancak araştırma, bunun yeterli olmadığını ve Nisan 1970'ten sonra doğan herkesin emekli maaşı almadan önce 71 yaşına kadar çalışmak zorunda kalabileceğini öne sürüyor.

Uzmanlar, ağırlıklı olarak önlenebilir hastalıklar nedeniyle devlet emeklilik yaşına ulaşmadan işgücünden ayrılan yüksek orandaki çalışanlar nedeniyle bu yaş sınırının daha da yüksek belirlenmesi gerekebileceğini söylüyor.

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