Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak mümkün mü?

¥ Soru: Benim emeklilik yaşım haftaya tamamlanacak. Prim gün eksiğim de yok. Ancak işten çıkışlar yasaklandığı için işyeri muhasebecisi bana işten çıkışın yasaklandığını ve kendisi için işten çıkış yapamayacaklarını, çıkış olmayınca da emekli maaşı bağlanamayacağını söyledi. Böyle bir uygulama olabilir mi? Ahmet F.

¥ Cevap: Nisan ayında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte iş sözleşmeleri üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedilemeyecek. Buna göre işverenlerin işçilerini çıkarmaları 3 ay süreyle yasak. Ancak buradaki yasak işçinin işten çıkarılmaması üzerine kurulu. Yani işçi emeklilik gibi nedenlerle işten çıkabilir. İşyeri muhasebecisine emeklilik nedeniyle çıkışınızı yapabileceğini, yasağın işçinin işten çıkması için değil işvereninin işçiyi işten çıkartması için olduğunu hatırlatın.