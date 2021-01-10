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Yaşam Emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Yaşam

Emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır? Emeklilik başvurusunda gerekli belgeler nelerdir? Emeklilik başvurusundan sonra emeklilik ikramiyesi ne zaman yatar? Emekliliği gelmiş birçok vatandaş, emekli olmak için gerekli detayları merak ediyor. Emeklilik başvurusunda bulunacak vatandaşlar başvuruların nereden, nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:26:00 -
Emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurusunda bulunmak için ilk öncelikle emeklilik şartlarının sağlanması gerekmektedir. 2021 yılında emeklilik başvurusu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birisi Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde başvuruda bulunarak olmaktadır.  Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde başvuru şu şekilde yapılır;

SGK merkezine gerekli evraklar ile gittiğinizde emeklilik başvurusunda bulunmak istediğinizi belirttiğinizde tarafınıza tahsis talep ve beyan taahhüt formu verilecektir. Formu doldurduktan sonra, emeklilik başvurusu için istenen evraklarla beraber görevliye teslim edin.

Emeklilik sonucunuzu Sosyal Güvenlik Kurumunun yoğunluğuna ve emekli olmak istediğiniz sigorta kollarına göre değişiklik gösterebilecek ve yaklaşık olarak iki hafta içinde sonucu tarafınıza iletilecektir.

Emeklilik başvurusu nereden, nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden 4A emeklilik başvurusunda bulunmak için ilk öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapın. Daha sonra e-Devlet içinde bulunan kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş yaptıktan sonra ‘4A Emeklilik Kaydı’ kısmına girmeniz gerekir. Ardından ‘Kimlik Doğrulama’ kısmına basın ve buradan 4A emeklilik başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Emeklilik başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Emeklilik başvurusunda istenen belgeler şu şekilde;

Vergi muafiyet belgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi, tahsis talep beyan taahhüt belgesi gerekmektedir.

Emeklilik başvurusundan sonra emeklilik ikramiyesi ne zaman yatar?

Emeklilik başvurusunu gerçekleştirdikten sonra değerlendirmeye alınan başvuru yaklaşık 1 ay içinde kişiye duyurulur. Başvurunuz onaylandıktan sonraki 1 ay içinde de emekli ikramiyesi hesabınıza aktarılır.

Emeklilik başvurusu yapmak için TIKLAYIN

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