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Emeklilere nefes aldıran adımlar

30 Haziran’ı “Emekliler Günü” olarak kutlayan milyonlarca emekli vatandaş, son yıllarda elde ettikleri kazanımlarla rahat bir nefes almaya başladı.

30 Haziran 2019 Pazar 10:16
Emeklilere nefes aldıran adımlar

Devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığıyla, dul ve yetim maaşı alan 13 milyona yakın vatandaş soluk aldı. Son dönemde kazandığı sosyal ve ekonomik haklar sayesinde hayat standardını geçmişe göre daha da artırdı. Kabinenin aldığı ve ilgili kurum ve belediyelerin uyguladığı kararlarla ulaşımdan konut edinmeye, promosyondan bayram ikramiyesine kadar birçok alanda sağlanan haklarla rahat bir nefes alma imkânı doğdu.

Bayram ettiren uygulamalar

Her yıl enflasyona bağlı maaş artışı alan emekliler, maaş ödemesi yapılan bankalardan da promosyon adı altında ek gelir elde ediyorlar. Geçtiğimiz yıl başlayan bayram ikramiyesi uygulaması ile bayramı adeta ‘bayram’ tadında yaşamaya başlayan emekliler, bu yıl da bayram ikramiyesi almaya devam ediyor.

Toplu taşım araçlarında indirimli veya ücretsiz taşıma hakkı bulunan emeklilerin ev sahibi olma hayalini de Toplu Konut İdaresi (TOKİ), gerçekleşmesine destek veriyor. TOKİ, Türkiye genelinde hayata geçirdiği projelerde emeklilere yüzde 15 kontenjan ayırıyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 30 Haziran’ı “Emekliler Günü” ve içerisinde bulunduğu haftayı da “Emekliler Haftası” olarak kutladıklarını vurguladı.

Emeklilerden “seyyanen zam” talebi

TÜED’in, 1 milyona yakın üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ifade eden Ergün, “Bir önceki yıl banka promosyonu almanın mutluluğuyla kutladığımız Emekliler Günümüzü, geçen yıl bayram ikramiyesi almanın keyfiyle kutlamıştık. Emeklilerimizin çözüm bekleyen sorunları var ama atılan olumlu adımları da dile getirmemiz gerekiyor” dedi.

Emekliler Günü’nü emeklilerin sorun ve taleplerinin dile getirildiği önemli bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Ergün, 2000 yılı sonrası emekli olanların intibaklarının yapılması ve tüm emeklilerin sağlık katkı paylarından muaf tutulmasının ve ek ödeme oranlarının artırılmasının, başlıca talepleri olduğunu dile getirdi.

Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklilerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, “Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz” diye konuştu.

“Emeklilikte refah için tasarruf alışkanlıkları değişmeli”

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), emeklilik için genç yaşlardan başlayarak tasarruf yapılmasının, aktif çalışma sonrasında çalışanların yetersiz emeklilik geliri sorununun çözümüne katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Hayatlarının önemli bir bölümünde çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunan bireylerin, emeklilik dönemlerinde mali zorluklarla karşılaşmadan, refah içinde geçirmeleri için düzenli tasarruf alışkanlığı edinmeleri gerekiyor. Türkiye Sigorta Birliği de sigorta ve tasarruf bilincini yaymak konusunda çalışmalar yürütüyor. TSB, yaşlanan toplumun getirdiği riskler, bireysel emeklilik ve bakım sigortaları konularına dikkat çekmek üzere konuyu çeşitli platformlara taşıyor.

Yaşlılık risklerine karşı sigorta

Emeklilerin yoksulluk, yeniden çalışma yaşamına girme zorunluluğu, dışlanma gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ortaya koyan araştırmalar, sorunların çözümünde işyeri bazlı otomatik katılım ve gönüllük esasına dayalı üçüncü basamak Emeklilik Sistemi’nin önemli rol oynayacağını da gösteriyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 10:16
  1. emeklilik
  2. malullük
  3. ölüm aylığı
  4. dul ve yetim maaşı
  5. maaş artışı
  6. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  7. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün
  8. Emekliler Günü
  9. Emekliler Haftası
  10. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  11. Türkiye Sigorta Birliği (TSB)
  12. Emeklilik Sistemi

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