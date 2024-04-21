Emeklilere düzenleme paketi geliyor: SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşında: Üç düzenleme yolda!

Ocak 2024'te yüzde 49,25 zam alan emekli ve memurlar, Temmuz ayında yeni bir maaş artışı bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

Temmuz Zammı Hesaplanıyor: Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. Bu rakamlar sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.

Temmuz'da Yapılacak Düzenlemeler: Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak. Bu düzenlemeler, emekli ve memur maaşlarında belirgin bir artış sağlayacak.

1. Refah Payı Artışı: Refah payı, emekli maaşlarının artırılması için kullanılan bir mekanizmadır. Refah payı artışı, emekli maaşlarında önemli bir artış sağlayabilir. Bu artış için Meclis'ten yasa geçmesi gerekiyor.

2. En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesi: En düşük emekli maaşı, asgari geçim indiriminin (AGI) belirli bir katı olarak hesaplanır. AGI'de artış olması durumunda en düşük emekli maaşı da otomatik olarak artacaktır.

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3. Memur Zammı: Memur ve memur emeklisi zammı da Temmuz ayında belli olacak. Zam oranı, 6 aylık enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplanacak.

Meclis Düzenlemesi...

Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin ve memurların maaşlarını etkileyen önemli kararlar arasında yer alıyor.

Emekli ve memurlar, Temmuz ayında yeni bir maaş artışı bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek. Ocak 2024'ün ikinci yarısında milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak. Bu düzenlemeler, emekli ve memur maaşlarında belirgin bir artış sağlayacak.