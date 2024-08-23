Emeklilere cennet gibi gelecek 10 yer!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin merkezlerinde uzun yıllar çalışan insanlar daha sakin sahil kasabası denilebilecek bölgelere göç ediyor. Üstelik Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından vatandaşların büyükşehirlere bakış açısı da değişti.

İnsanlar daha az kalabalık hatta kalabalığın neredeyse olmadığı bölgelere göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin başında ise emekli vatandaşlar geliyor. On yıllarca yoğun çalışma temposu ve yorgunluğun ardından emekliler sakin il ve ilçelere kaçıyor.

EMEKLİLERİN FAVORİ İLÇELERİ

Emekli vatandaşların favori ilçeleri arasında Geyve, Köyceğiz, Ayvalık gibi yerler var. Hobi bahçeleri kurabilecekleri meyve sebze ekebilecekleri ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenebilecekleri bölgelere göç eden emekliler gözlerine şu illeri kestiriyor.

10. Denizli - Pamukkale

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9. Sakarya - Sapanca

8. Mersin - Erdemli, Silifke

7. Bursa - Mudanya, Gemlik

6. Çanakkale - Gökçeada, Bozcaada, Assos (Behramkale)

5. Balıkesir - Ayvalık, Edremit, Gönen

4. İzmir - Urla, Çeşme, Seferihisar

3. Aydın - Kuşadası, Didim

2. Antalya - Kaş, Alanya, Kemer

1. Muğla - Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça