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Emeklilere 3 müjde birden! Eksik aylıklara...

Türkiye’de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor.

25 Ağustos 2019 Pazar 08:26
Emeklilere 3 müjde birden! Eksik aylıklara...

Türkiye’de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor.

Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008’den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlere bağlanacak maaşta düşüş yaşanıyor.

Emeklileri sevindirecek ilk hazırlık aylık hesabı.

HESAPLAMADA TEK SİSTEM

Karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı 1.389 lira seviyesinde bulunuyor.

EKSİK AYLIKLARA DÜZELTME

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1.020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek.

2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak. Emekliler için düşünülen ikinci düzenleme şöyle:

Türkiye’de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor.

Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur’lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur’luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK’nın taramasını yaptığı Bağ-Kur’lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

İNTİBAK TEKLİFİ MECLİS'TE

Emeklileri sevindirecek üçüncü gelişme ise aylık bağlama oranlarıyla ilgili yasal düzenleme. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan ve Meclis’e sunulan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilecek.

KAYNAK: GÜNEŞ GAZETESİ

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 08:26
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