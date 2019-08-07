Emeklilerden Yargıtay’a isyan! Sendikama dokunma

Oğuzhan Gültekin Ankara

Danıştay ve Ankara 7’nci İdare Mahkemesi’nin verdiği kararı yok sayarak emeklilerin sendika kurmasını engellemeye çalışan Yargıtay’a Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş ve sendika yöneticileri tepki gösterdi.

Ankara Valiliği’nin başta sendikalarını tanıdıklarını ifade eden Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, “Ankara Valiliği ilk başta sendikamızın tüzel kişiliğini tanıyarak faaliyetlerimize izin vermiştir. Ancak daha sonra ne olduysa sendikamıza yönelik düşmanca bir tavır alarak emeklilerin aktif çalışmadıklarını gerekçe gösterdi ve bize ‘sendika kuramazsınız’ diyerek dava açmıştı. Türkiye’nin imzaladığı uluslararası anlaşmalara göre insani hakkımız olan sendikalaşma hakkımızı Danıştay ve Ankara İdare Mahkemeleri koruyarak davayı bizim lehimizde sonuçlandırmıştır. Ancak görevi yargı kararlarını uygulamak olan Ankara Valiliği verilen karara itirazda bulunarak Yargıtay’a başvuru yaptı. Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi ise Ankara Valiliğin isteğine uyarak 1 ay gibi kısa bir sürede savunmamızı incelemeden sendikamıza yönelik, ‘yok hükmünde’ karar verdi” şeklinde konuştu.

“Yargıtay bu kararla birçok sözleşmeyi çiğnedi”

Yargıtay’ın verdiği kararla Türkiye’nin imzaladığı birçok sözleşmeyi çiğnediğini belirten Odabaş, “Maalesef Yargıtay üyeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri dahil birçok uluslararası sözleşmeyi göz ardı ederek kuralları çiğnemiştir. Biz, bu haklı davamızda ısrar ederek karara itirazda bulunacağız. Sendika olarak 13 milyon emeklinin sendika hakkı açıkça gasp edilmiştir. Sendikal haklarımızın verilmesi için mücadele edeceğiz. Ülkemizde her alanda ve her noktada emeklilerimiz olduğunu hatırlatıyor ve sendikamıza dokunmayın diyoruz” ifadelerini kullandı.