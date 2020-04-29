Emekliler ücret desteği alır mı?

Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığı halde işsizlik maaşı alamayan veya ücretsiz izne çıkartılanlara verilecek ücret desteği, günlük 39.24 TL’dir. Bu rakam, günlük asgari ücretin yüzde 40’ına karşılık gelmektedir. Aylık ücret desteği 1.177 TL olmakla birlikte damga vergisi kesildikten sonra işçiye 1.168 TL ödenecektir.

Şirkette çalışırken aynı anda emekli maaşı da alıyordum. Salgından dolayı ücretli izine ayrıldık, iznim bitti, şirketten aradılar ve ücretsiz izine ayırıldınız dediler. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: Emekli maaşı aldığınız için işverenleri tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara devlet tarafından ödenecek olan 1.177 lira ücret desteğinden de yararlanamayacaksınız. İşveren ücretsiz izne ayırdığı için işten de üç aylığına ayrılamazsınız.”