Emekliler promosyon yarışından memnun

Bu bankaların rekabete girmeleriyle emeklilerin 8-9 bin lira promosyon almaya başladıklarına işaret etti.

Göstergeler değişti

Promosyon rakamlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticileri ve banka yetkililerince imzalanan protokolle belirlendiğini dile getiren Ergün, şunları ifade etti: “Asgari promosyon rakamlarını tayin eden protokol, son olarak Mart 2020’de imzalanmıştı. O tarihten bugüne kadar ekonomik göstergeler çok değişti. Özel bankalar bunu dikkate alarak promosyon rakamlarını yükseltti ama kamu bankaları bu konuda adım atamadı. Özel bankaların rekabete etmeleri sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Rekabet olmasaydı, bu rakamlar ortaya çıkmazdı. Öbür taraftan kamu bankalarının rakamları hâlâ çok düşük, onlar da promosyon rekabetine dahil olmalı. Çünkü Anadolu’nun birçok ilçesinde özel bankaların şubeleri olmadığından emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp yüksek özendirme imkânından yararlanamıyor.”

Protokol yenilendi

Asgari promosyon protokolünün yenilendiğini belirten Ergün, şu açıklamaları yaptı: “1 Kasım’da uygulamaya koyulacak protokole göre aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira aralığında olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira aralığında olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamalarının hem de ekonomik koşullarla karşılaştırıldığında çok gerilerde.”