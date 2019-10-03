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Emekliler için yeni zam sistemi önerisi: Seyyanen yapılsın

Türkiye Emekliler Derneği, emekliler için yeni bir zam sistemi önerisinde bulundu. TÜED, önerisinde TÜFE'nin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılmasını istedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 09:54
Emekliler için yeni zam sistemi önerisi: Seyyanen yapılsın

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerdi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, enflasyona endeksli zam sisteminin bırakılıp seyyanen artış yöntemine geçilmesini istedi. Mevcut sistemde, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuzda bir önceki 6 aylık enflasyon (TÜFE) oranında zam alıyor. Emekliler için uygulanmakta olan TÜFE’ye endeksli bu sistemin beklentileri karşılamadığını söyleyen Ergün, şöyle konuştu: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmiş 418 madde ve 895 çeşidi kapsayan enflasyon sepeti hesaplamaları, emeklinin yaşamakta olduğu ekonomik gerçekliklerin çok uzağındadır, emekli ailesinin harcama kalıplarına uymamaktadır. Emekli, yaşı gereği değişen ihtiyaçlarını esas alan harcama kalıplarıyla oluşturulmuş, yeni bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Emekli aylıklarındaki 6’şar aylık artışların, gelir adaletini gözetecek şekilde seyyanen yapılmasını istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 09:54
  1. emekli zammı
  2. Türkiye Emekliler Derneği

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