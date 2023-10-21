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Dünya Emekliler! Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, emekliler için en iyi Avrupa ülkesi Hollanda! Belli oldu
Dünya

Emekliler! Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, emekliler için en iyi Avrupa ülkesi Hollanda! Belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-21 20:11:00 - 2023-10-21 20:18:51
Emekliler! Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, emekliler için en iyi Avrupa ülkesi Hollanda! Belli oldu

Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, en iyi emekliler ülkesi belli oldu! Anketçiler ilgili dikkat çekici bilgisini aktardı. Rapora göre Finlandiya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İsviçre, İrlanda, Belçika, Portekiz ve Almanya'da sadece birkaç iyileştirme yapılması gerekiyor. ABD, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Avusturya ve Hırvatistan'da ele alınması gereken önemli riskler ve/veya eksiklikler bulunuyor.

Mercer CFA Enstitüsü'nün Küresel Emeklilik Endeksi 2023 raporunda elliden fazla gösterge incelendi ve dünya nüfusunun yüzde 64’ünü kapsayan 47 emeklilik sistemi karşılaştırıldı. Elde edilen verilere ve analize göre en iyi emeklilik sistemi Hollanda’da.

Mevcut özel ve kamu sektörü emeklilik yardımlarının seviyesi devam ederken sistemin gelecekteki sürdürülebilirliği ve yönetişim kalitesi gibi en önemli ölçümler üzerinden yapılıyor.

Küresel Emeklilik Endeksi 2023'e göre bu yıl Hollanda en yüksek toplam indeks değerine sahip (85), hemen ardından İzlanda (83.5) ve Danimarka (81.3) geliyor. Arjantin 42,3 ile en düşük indeks değerine sahip.

Hollanda şu anda önemli bir emeklilik reformu gerçekleştirildiği belirtilen raporda buna rağmen emeklilik sisteminin, kolektif fayda yapısından daha bireysel bir tanımlanmış katkı yaklaşımına geçişte mükemmel faydalar sunmak için iyi bir konumda olduğuna vurgu yapıldı.

Çoğu Avrupa ülkesi iyi not aldı!

Endekste yeterlilik, sürdürülebilirlik ve bütünlük alt endekslerinin ortalaması alınıyor. Buna göre yeterlilik için Portekiz (86.7), sürdürülebilirlik için İzlanda (83.8) ve bütünlük için Finlandiya (90.9) en iyi puanları aldı. Alt indeksler arasında en düşük değerlere sahip sistemler; yeterlilik için Güney Kore (39.0), sürdürülebilirlik için Avusturya (22.6) ve bütünlük için Filipinler (25.7) oldu.
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Ortalama değerlere bakıldığında Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun iyi bir not aldığı görüldü. Rapora göre Finlandiya, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, İsviçre, İrlanda, Belçika, Portekiz ve Almanya'da sadece birkaç iyileştirme yapılması gerekiyor. ABD, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Avusturya ve Hırvatistan'da ele alınması gereken önemli riskler ve/veya eksiklikler bulunuyor.

Sistemdeki riskler

Raporda dünya genelinde emeklilik geliri sistemleri, enflasyon, yükselen faiz oranları ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle büyük baskı altında olduğu belirtildi. CFA Enstitüsü, nüfusun yaş ortalamasının yükselmesiyle emeklilik sistemlerinin baskının arttığına dikkat çekerken, OECD'nin Emeklilik Genel Görünüm Raporuna da atıfta bulunarak, politika yapıcıların finansal ve ekonomik belirsizliklere rağmen reform yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Raporda, emeklilik sistemlerini güçlendirmek için varlık temelli sistemlerin ve yapay zekanın avantajlarına dikkat çekildi. Ancak, yapay zekanın piyasa hareketlerini doğru tahmin etmedeki sınırlılıkları hatırlatılarak, yapay zeka modellerinin yeni bir bağlamda kullanıldığında sahte bilgi üretme ve emeklilik üyelerinin verilerine yönelik siber saldırı riski oluşturabileceğine işaret edildi.

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