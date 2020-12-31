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Ekonomi Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor
Ekonomi

Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, “Asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:07:00 -
Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor

Yeni asgari ücretin 2020 yılı asgari ücretine göre 500 lira zamlanarak, yüzde 21,56 oranında arttığını belirten Ergün, şunları kaydetti: “Gelir ve aylık alanlar arasında en mağdur kesim, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olmuştur. En az aylık ödemesi 1500 lira. Bu ücretle geçinmenin zorluklarını bilmeyen yok. Bu nedenle, 2021 yılı emekli zamlarında seyyanen ve yüzdeli artışlar seçenekli olmalıdır. Yeni asgari ücretteki 500 lira net artışın emeklilerimizin aylıklarına da yapılmasını bekliyoruz.”

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