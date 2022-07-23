Emekliler bekliyordu! Maaş farkı ödeme günü belli oldu

Emekli maaşları ödeme takvimi yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanmıştı. Binlerce SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte "Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Öte yandan; TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu. İşte zamlı emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2022.

Emekli zammı yüzde 42,35 memur zammı yüzde 41,69 oldu

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.

En düşük emekli maaşı yüzde 133 arttı

TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.



Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL, Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da yattı

Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemeleri Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da yattı.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41.7'lik ikinci memur maaş artışıyla en düşük memur maaşı 9.707 TL oldu" dedi.

BAĞ-KUR emeklileri

Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emeklileri

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.