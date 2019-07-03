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Emekli zammı bugün belli oluyor

Milyonlarca emekli tarafından merakla beklenen enflasyon oranı bugün açıklanacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
Emekli zammı bugün belli oluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00’da duyuracak. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 0,95 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,99 artış meydana geldi.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 5 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2018’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10,19 gerçekleşmiş ve söz konusu dönem için yüzde 6,73 enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Böylece memurlar, ocak ayında toplamda yüzde 10,73 zam almıştı.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
  1. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

  • Çok degilÇok degil9 dk önce
    Cbdk üyelerinin maas artış oranı kadar olsun yeter..Bülent bry ve arkadaşlarının maaşına yapılan zom oranının altında olmasın kafi

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