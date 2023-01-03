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Ekonomi Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları belli oldu
Ekonomi

Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları belli oldu

Emekli ve memur zammını belirleyecek son enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 10:27:00 - 2023-01-03 10:30:39
Emekli ve memur maaşlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

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