Emekli uzman erbaşın üzerinden çıktı!
Sivas'ta biri emekli uzman erbaş 2 kişinin üst aramasında 47 sikke ele geçirildiği bildirildi.
Sivas'ta biri emekli uzman erbaş 2 şahsın üst aramasında 47 adet sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sivas-Kayseri kara yolunun Mescitli köyü mevkisindeki dinlenme tesisinde emekli uzman erbaş H.Y. (49) ile A.Y'nin (22) üzerini aradı.
Zanlıların üst aramasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 47 sikke bulundu.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinden sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.