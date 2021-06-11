Emekli Tümgeneralden Beyazıt Karataş'tan flaş çıkış: Türkiye S-400'leri aktif etti

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO ve G7 Zirveleri ile diplomasi trafiğini Kamil Erdoğdu ve Mehmet Kıvanç’ın hazırladığı Dünya Postası programında yorumladı.

“Bu tür toplantılarda çok fazla beklenti içine girilmemeli.” diyen Karataş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye “defolu” geldiğini söyledi.

Karataş, Erdoğan Biden görüşmesini şu şekilde değerlendirdi:

“Ermeni lobisi, Rum lobisi, zaman zaman Yahudi lobisi, hatta buna PKK ve FETÖ lobisi de eklenebilir, Biden bu lobilere açık kapı bırakacak şekilde seçimleri kazandı. Biden, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısını da tanıyarak bu toplantıya defolu geliyor.”

Türkiye’nin 14 Haziran zirvesi nedeniyle gerginliği yükseltmediğini belirten Karataş, Türkiye’nin milli menfaatleriyle “ABD’nin bölgesel faaliyetleri arasında büyük farklar” olduğunu belirtti.

“ABD artık dünyanın tek lideri değil. Çok kutuplu bir dünya içinde yaşıyoruz.” ifadelerini kullanan Karataş, Biden yönetiminin Avrupa’ya yönelik yaklaşımını ise şöyle özetledi:

“ABD hem Avrupa üzerindeki baskısını azaltmak hem de Avrupa’nın kendi başına hareket etmesini, kendi ordusunu kurmasını ekonomik olarak daha bağımsız hareket etmesini istemiyor. O nedenle NATO’yu kullanarak NATO içindeki müttefikleriyle ilişkilerini arttıracağını söylüyor. Özellikle Avrupa’da bir Rus korkusu yaratarak NATO içindeki Avrupalı müttefikleri ile ilişkileri artırmak istiyor. Onların katkısını sağlamaya yönelik olarak böyle bir gündemle geliyor.”

Karataş, bu noktada Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerini hatırlattı:

“Trump döneminde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ demişti. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri, ABD’nin baskılarından kurtulmak ve bağımsız bir Avrupa hayaliyle devam etmek istiyorlardı ama ABD buna müsaade etmeyecek.”

Karataş, Amerikan ordusunun Avrupa yığınağı ilgili de şu bilgileri verdi:

“Rusya’yı Baltıklardan Karadeniz’e kadar çevrelemek için Biden’a gelmeden önce zaten ABD gücünü yedi ila on kat artırdı, Avrupa kıtasında. Biden aslında yeni bir şey yapmıyor. ‘Ben gücümü kaybedersem siz de gücünüzü kaybedersiniz.’ diyor.”

Beyazıt Karataş, bütün bu yatırımlara rağmen ABD’nin ciddi sıkıntılarla yüz yüze olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“ABD, çok uzun zamandır ilk defa araçlarının bakım ve onarımı için bütçe ayıramadı. Binlerce araç şu an Avrupa’da örneğin Almanya’da Ramstein Üssü’nün otoparkında bütçe bekliyor. ABD kendi kullandığı araçların bakım onarımı için gerekli olan parayı verememiş durumda.”

S-400 krizi hakkında da konuşan Karataş, bu konuyu; “S-400’ler harbe hazır. Sivil tabirle söylüyorum, aktif edilmiş durumda. 16 Ekim 2020 yılında üç füze atarak harbe hazırlıklarının birinci aşamasını tamamladılar. S-400’ün test atışları yapıldı ve harbe hazırlığı bütün dünyaya ilan edildi. İstenildiği zaman kullanılır. S-400 konusu Türkiye için kapanmıştır.” sözleriyle değerlendirdi.

ABD, Afganistan'a yenildi

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD’nin Afganistan’da da “yenildiğini” aktardı ve ekledi:

“Taliban’a karşı başlattığı bir harekâtta Taliban’la anlaşarak geri çekilmek zorunda kaldı. ABD yenilgi hanesine Afganistan’ı da kattı. Afganistan’da da daha önce Vietnam’da olduğu gibi veya Irak’ta veya Suriye’de son zamanlarda olduğu gibi bütün gücüyle kendisine destek veren ülkelerle beraber yenildi. Bunun yankılarını, domino taşı gibi etkilerini önümüzdeki günlerde, yıllarda göreceğiz.”

Reuters ajansına konuşan Taliban’ın Katar Doha’daki Sözcüsü Suhail Shaheen, “Türkiye 20 yıldır NATO kuvvetlerinin bir parçasıydı. Onlar da Afganistan’dan çekilmeli.” dedi. Kabil Havalimanı’nın Türk gücüyle korunması yönündeki müzakereleri de değerlendiren Karataş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Taliban şunu çok iyi biliyor. ABD ile gelen NATO gücü dâhil diğer ülkeler son askerine kadar ülkeden çıkmadan Taliban Afganistan’da tam olarak hakimiyetini ilan edemez. Bu nedenle önümüzdeki dönem içinde bir sürtüşme konusudur. Çok dikkatli yaklaşmak gerekir.”