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Siyaset Emekli Tuğgeneral Arslan: CHP Van'da 5 yıldızlı otellerin Suit odalarından 'fakir' edebiyatı yapıyor!
Siyaset

Emekli Tuğgeneral Arslan: CHP Van'da 5 yıldızlı otellerin Suit odalarından 'fakir' edebiyatı yapıyor!

A Haber canlı yayınında konuşan emekli Tuğgeneral Esat Arslan, CHP'li yöneticilerin Belediye Başkanları Çalıştayı için gittikleri Van'da 5 yıldızlı Suit odalarda kalıp, "fakirlik" edebiyatı yaptıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 23:43:00 - 2022-05-30 00:21:31

 Yeniakit.com.tr 

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında konuştu.

Bir başka etkinliğe katılmak üzere, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın düzenlendiği Van'da olduğunu belirten Prof. Arslan, CHP'lilerle ilgili gözlemlerini anlattı.

CHP'li yöneticilerin lüks otellerin Suit odalarında kaldığını belirten Prof. Arslan, "Ben, CHP'nin Van'a 150 tane VIP aracı nasıl getirdiğini çok merak ettim. Beş yıldızlı otellerin Suit odalarından 'fakir' edebiyatı yapmanın adı 'Suit Game'dir." dedi.

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