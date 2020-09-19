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Aktüel Emekli terzi gençlik tutkusu "Anadol" otomobillerine gözü gibi bakıyor
Aktüel

Emekli terzi gençlik tutkusu "Anadol" otomobillerine gözü gibi bakıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde oturan 72 yaşındaki emekli terzi Şeref Gökçe'nin, bakım ve onarımını yaptığı 3 otomobiline tutkusu görenleri şaşırtıyor - Şeref Gökçe: - "Anadol marka otomobilin ismini yaşatmaktan gurur duyuyorum. Sağlığım elverdiğince araçların sayısını artırmak istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:23:30 -
Emekli terzi gençlik tutkusu "Anadol" otomobillerine gözü gibi bakıyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan, "Anadol" marka 3 otomobiline bağlılığıyla dikkati çeken emekli terzi Şeref Gökçe, araçların bakımını ve onarımını atölyesinde yapıyor.

Saltukova beldesinde ikamet eden 72 yaşındaki Gökçe, gençlik yıllarından itibaren büyük ilgi duyduğu ilk "Anadol" marka otomobilini 1986'da satın aldı.

Zaman içerisinde 3'e çıkardığı araçların bakım ile tamirini kendisi yapan Gökçe, orijinalliğini korumaya özen gösterdiği 1969, 1971 ve 1973 model otomobillerine gözü gibi bakıyor.

- "Araçlarıma gıptayla bakıyorlar"

Şeref Gökçe, AA muhabirine, Anadol marka otomobillere her zaman hayranlık duyduğunu söyledi.

Zamanını boşa harcamayı hiç sevmediğini ve vaktinin büyük bölümünü atölyesinde otomobillerin bakım ve onarımıyla geçirdiğini anlatan Gökçe, "Araçlara sahip olduktan sonra kendi kendime parçalarını söküp yapmaya çok uğraştım. Bir şeyler öğrenmeyi ve yapabilmeyi çok seviyorum. Zamanla da araçların bakım ve onarımını yapmayı öğrendim." diye konuştu.

Gökçe, birden fazla "Anadol"a sahip olmasına insanların şaşırdığını belirterek, "Bazı vatandaşlar, 'Bu arabaları nerede sakladın, kimden geldi?' gibi sorular soruyorlar. Özellikle kalabalık bir ortama girdiğimde araçlarıma gıptayla bakıyorlar." dedi.

Motor, şanzıman, diferansiyel gibi parçaların tamir ve bakımını kendisinin yaptığını dile getiren Gökçe, "Anadol marka otomobilin ismini yaşatmaktan gurur duyuyorum. Sağlığım elverdiğince araçların sayısını artırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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