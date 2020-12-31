Emekli Sandığı emeklilerinin aylıkları erken ödeniyor

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsattı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’inde ödendiğini belirten Selçuk, Emekli Sandığı kapsamındaki bazı vatandaşların aylık alma günlerinin kısıtlama günlerine denk geldiğine dikkati çekti. Ocak ayının 1’i ve 3’ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödeneceğini açıklayan Selçuk, bu kapsamda aylıklarını her ayın 1’inde alanlara ödemelerin dün başladığını, 2 ve 3’ünde alanlara bugün ödeme yapılacağını, ayın 4 ve 5’inde alanların ise kendi ödeme günlerinde aylıklarını alabileceklerini açıkladı.