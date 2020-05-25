  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Denizli’de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 18:25:11 -
Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Denizli’de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan emekli polisin durumunun iyi olduğu bildirildi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1193/1 Sokaktaki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde olan emekli polis memuru Musa C., isimli emekli polis memuru evinde beylik tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Musa C., tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Silah sesini duyan Musa C.’nin üst kat komşusu aşağı indiğinden şahsı yaralı görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Musa C., bölgeye gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Musa C.’nin durumun iyi olduğu bildirildi.


Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı