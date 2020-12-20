Emekli maaşı hesaplamasının çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişmektedir. Emekli olacak kişinin öncelikle SGK primlerini bilmesi gerekmektedir. İşte emekli olunca ne kadar alacağınızı hesaplamanın yolu...

Emekli olunca ne kadar maaş alırım?

Çalışan statüleri 4A (işçi),4B (vergi levhalı) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır.

Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi nedeniyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonra ödenen primlerde bunun etkisi daha fazladır.

Emekli Maaşı Hesaplaması Özel Olarak Yapılabilir mi?

Emekli maaşı hesaplaması yıllara göre enflasyonun ve gelişim hızının dikkate alınması, yıllık yatırılan primlerin üzerinden ayrı ayrı yapılmasından dolayı karışık ve özel olarak yapılması zor bir hesaplaması var. Bunun için SGK'nın emekli maaş hesaplanması için özel olarak oluşturduğu sayfalarını kullanmak en doğru yöntemdir.

Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşı hesaplama formülü; kişinin her yıla ait SGK’ya prim olarak ödenen tutarlarının emekli aylığı talep edilen tarihe kadar "güncelleme katsayısı" ile güncellenmesi ve bu şekilde bulunan ortalama aylık kazancın “aylık bağlama oranı” ile çarpılması sonucunda bulunuyor.

Ayrıca Ocak 2000 ile Ekim 2008 arasında güncelleme katsayısında büyüme hızının tamamı dikkate alınırken Ekim 2008 sonrasında büyüme hızının sadece %30’u güncelleme katsayısında dikkate alınıyor. Bu durumda Ekim 2008’den sonra ödenen primlerin daha az oranda emekli aylığına yansımasına neden oluyor.

Emekli Maaşı Hesaplamasında Güncelleme katsayısı

Güncelleme Katsayısı: Her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının % 30’unun toplamına (1) tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunan değer.