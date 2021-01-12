Emekli olmayı düşünen kamu bu tarihi beklesin

SSK’lıların ve Bağ-Kurluların emekli maaş hesabı açısından Aralık ayında emekli olanla Ocak ayında emekli olan arasında fark var.

Okurlarımız hatırlayacaktır. Bundan iki sene önce emekli olmayı düşünenlere emeklilik için Ocak ayını bekleyin demiştim. 2019 Aralık ayında ise iki sene öncesinin tersine Aralık ayında emekli olursanız maaşınız daha yüksek bağlanır diye hatırlatmada bulunmuştum.

Yine bu sene Aralık ayında ve öncesinde iki ay boyunca 2021 yılında emekli olanlar 2020 yılında emekli olanlara göre daha yüksek maaş almaya hak kazanacak bu emekli olmayı düşünenlere Ocak ayını beklemeleri tavsiyesinde bulunmuştum.

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre maaşını ayın 15’inde alan kamu işçileri açısından Aralık ayı 15 Aralık 2020 ile 14 Ocak 2021 tarihleri arasını ifade ediyor. Yani 14 Ocak 2021 tarihi ve öncesinde emekli olmak için başvuru yapan kamu işçileri Aralık ayında emeklilik başvurusu yapmış sayılıyor. Buna göre de 2020 emeklisi oluyor. Bu işçiler 15 Ocak 2021 tarihinde veya sonrası emeklilik müracaatı yapsa bu kez Ocak ayında emeklilik başvurusu yapmış olduğundan 2021 yılı emeklisi oluyor.

2020 yılı emeklilerinin maaş hesabı yapılırken 2020 yılından önceki yıllara ait enflasyon oranları ve büyüme hızları dikkate alınarak maaş belirleniyor. Ardından bu maaş 2020/Ocak zam oranı olan yüzde 6,50 oranında artırılıyor. Sonra 2020/Temmuz zam oranı olan yüzde 5,75 oranında artırılıyor. Bir anlamda hesaplanan aylık 12,62 oranında artırılmış oluyor. Bu aylık 2020 aylığı olduğundan 2021/Ocak aylık ödeme döneminde 2021/Ocak maaş zammı oranında yani 8,37 oranında zamlandırılıyor ve emekliye ödeniyor.

2021 yılında emekli olan için 2020 yılına ait Ocak zammı ve Temmuz zamları kullanılmıyor. Bunun yerine 2020 yılı dahil önceki yıllara ait enflasyon oranları ve büyüme hızları dikkate alınarak maaş belirleniyor. 2020 yılı enflasyon oranı yüzde 14,60 açıklandığından önceki yıl emeklisine göre prim güncellemesi yüzde 14,60 daha fazla olacak. Ardından bu maaş 2021/Ocak zam oranı olan yüzde 8,37 oranında artırılıyor.

Dikkat edilirse 2020 yılında emekli olana 2020 yılı Ocak ve Temmuz zamları toplamı olan yüzde 12,62 oranında maaş zammı yapılırken 2021 yılında emekli olanın maaşına esas prim matrahları yüzde 14,60 oranında yükseltmeye tabi tutulacak. İşte bu fark nedeniyle 2021 yılında emekli olanlar yaklaşık olarak yüzde 1,50 oranında daha yüksek maaş almaya hak kazanacak.

Konuyu örnekle açıklarsam daha anlaşılır olacak. Maaşını ayın 15’inde alan bir kamu işçisi düşünelim. Bu işçimiz 14 Aralık 2021 tarihinde yani Aralık ayında emekli başvurusunda bulunmuş olsun ve kendisine 2021/Ocak dönemimde 6.000 TL maaş ödenmek üzere hesaplanmış olsun. İşte bu işçi 15 Ocak 2021 tarihini beklese ve emeklilik müracaatını 15 Ocak 2021 tarihinde veya sonraki günlerde yapmış olsa hesaplanacak ve ödenecek olan maaş 6.090 TL civarında olacaktır.

Emekli maaş hesabının teknik yönü var. Maaş hesabı enflasyonla ve büyüme hızıyla da ilişkili. Bu nedenle geçen yıl oluşan sonuç kimseyi aldatmasın. Bu sene sonuç daha farklı çıkıyor. Benim kamu işçisi okurlarıma tavsiyem, emeklilik müracaatı için 15 Ocak 2021 tarihini beklemeleri olacaktır.