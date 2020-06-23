Emekli olacaklar dikkat! Gerekli üç koşulun detayları

Ne zaman emekli olurum? sorusunu milonlarca vatandaş araştırıyor. 4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. 3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar yasalar ile belirlenmiştir.

Bu üç koşula dikkat!

Önce, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı nedir; emeklilik için gerekli şart ve koşullar nelerdir? Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye denir. Bu süre içinde SGK'ya, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme gün sayısı denir. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş denir. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılır.

Emeklilik için de üç koşul gerekiyor. Birincisi, belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. İkincisi, belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması. Üçüncüsü, yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. Emekli olunup, emekli aylığı bağlanabilmesi için bu üç şartın hepsinin yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Emekli yaşı 65'e çıkıyor

Gelelim, 4/a'lı olarak çalışan, yani işçi statüsünde çalışan kadınların ne zaman emekli olacaklarına. Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor. Yani 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ila 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ila 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65'e kadar çıkıyor.

3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.

3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.

Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.

Emeklilikte SSK mı Bağkur mu avantajlı?

SGK rehberinin haberine göre, SSK'ya geçmek birkaç farklı avantaj sağlıyor: Özellikle 2000 yılı öncesi girişli Bağ-Kurluların SSK'ya geçmesi halinde emekli aylıkları %10-15 civarı daha yüksek bağlanıyor. Bağ-Kurlular SSK ya geçerek 10 yıla varan erken emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun yanında Bağ-Kur'da 7200 gün kadınlar, 9000 gün erkekler prim ödemek zorundadırlar. SSK'dan 5000 ile 7200 günle emekli olunabiliyor. SSK'dan 08.09.1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağ-Kurda en az 5400 günle emeklilik hakkı var.

Son yıllarda Bağ-Kur'dan SSK'ya geçişler arttı. Emeklilikte son 2520 gün çok önemli. Çünkü hangi statüden emekli olacağınız son ödenen 2520 güne bağlı. 2520 gün 7 yıldır. Yarısı da 3,5 yıl. Yani 1260 günden 1 fazla prim ödeyerek emekli olacağınız statüyü belirleyebilirsiniz.

Soru: 20 Ağustos 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Kasım 1991. SSK'ya 3250 gün prim ödemem var. Ayrıca Bağkur'a da 4498 gün prim ödedim. Bağkur'dan 510 gün de silinmiş primim var. Son dört yıldan beri sigortalıyım. Kendi şirketim var. Ama Bağkur'a geçmedim. Silinmişle beraber toplam 8258 gün primim var. Bağkur'a geçiş yapsam ve 9000 günü tamamlasam yaşı beklemeden emekli olabilir miyim?

Ne zaman emekli olurum?

Cevap: 1 Mart 2011'den itibaren Bağkurlular, kendi işyeri dışında başka bir işyerinde sigortalı çalışarak SSK'ya prim ödeyebiliyor. Bu nedenle son 4 yıldan beri SSK'ya ödediğiniz primler geçerli ve son yedi yıl hesabına göre SSK'dan emekli olacaksınız. SSK'dan emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ödeme ve 53 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan Bağkurlu olmanızı gerektiren faaliyetinize son verip bundan sonra prim ödemeseniz de 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

Bağkur şartlarıyla emekli olmak için Bağkur'a SSK'dan sonra en az 1260 gün prim ödemeniz gerekir. Ancak Bağkur'dan hangi yaşta emekli olacağınızı hesaplayabilmek için 1 Haziran 2002 itibarıyla prim ödeme gün sayınızın bilinmesi gerekiyor. Bu tarih itibarıyla prim gün sayınızı bildirmeniz halinde emekli olacağınız yaşı hesaplarız. Ancak, SSK'dan emekli olmanız avantajlı.

Ne zaman emekli olurum? 4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. 3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar yasalar ile belirlenmiştir. Sigortalılık süre, prim ödemesi ve sigorta başlangıç tarihinin önemli olduğu 3600 günden emeklilik için kişinin yaşı da emekliliği direkt etkileyen maddeler arasında yer alır.