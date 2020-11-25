Emekli memur maaşları ne kadar olacak? 2021 memur emekli zammı

Emekli maaşı 2021 zammı ne kadar olacak? Sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Emekli maaşı 2021 yılı Ocak ayında zamlanacak. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak.

Emekli memur maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! Önümüzdeki ay yapılacak çalışmaların ardından enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikye 2021 emekli maaşı ne kadar olacak sorusu yanıt bulmuş olacak. Peki, şu ana kadar yapılan enflasyon tahminlerine göre emekli maaşı zam oranı ne kadar olacak ve 2021 emekli maaşı kaç TL olması bekleniyor? Bu başlık altında, yeni emekli maaşı zam miktarı ve oranları ile ilgili olası senaryolar yer alıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile tüm meslek gruplarındaki emekli vatandaşlar, 2021 emekli maaşı zam miktarı hakkında araştırma yapmaya başladılar. Memurların ve emeklilerin yüzde 3'lük Ocak zammına ek yeni senaryolar da kesinleşmeye başladı! Memur ve emekli maaşı zammı, enflasyon farkıyla yüzde 5.35'i bulabilecek. En düşük aylık memur emeklilerinde 2 bin 964 lira olacak.

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5.35'e yükselirse de bu maaş 2 bin 964 liraya ulaşacak. OCAK zammı yüzde 5.35 çıkarsa aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 918 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 enflasyonu yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. Buna göre; 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4.49 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.49, memur emeklilerininki yüzde 0.49 enflasyon farkıyla yüzde 3.49 yükselecek.