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Yaşam Emekli memur farklı işte çalışabilir mi?
Yaşam

Emekli memur farklı işte çalışabilir mi?

Emekli memur farklı işte çalışabilir mi? Öğretmenler ücretli ders verebilir mi? Memurların yapacağı diğer işler neler? Memurlar ek gelir elde etmek amacıyla farklı işlerde çalışmak isterler. Memurların hangi işlerde çalışabileceğini ve çalışması halinde memurluğunda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağını merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:36:00 -
Emekli memur farklı işte çalışabilir mi?

Memurların ek gelir etmek için farklı işlerde çalışmak istiyorlar. Birçok devlet memuru yönetmelikleri inceleyerek memurların hangi işlerde çalışabileceğini ve çalışması halinde memurluğunda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor.

Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?

Devlet memurları yönetmeliği kapsamında kamu personelleri tacir, esnaf gibi iş kollarında çalışmaları mümkün değildir. Aynı şekilde ticari meslekler ve sanayi alanlarında da iş yapmaları mümkün değildir. Bazı meslek grupları söz konusu durumun dışında tutulurken memurlar, hangi meslek kollarında çalışabileceklerini araştırıyor. 

Memurların merak ettiği konulardan bir tanesi de şirketlerde ortaklık alınıp alınamayacağı durumudur. Devlet memurları yönetmeliğinde anonim veya limited şirketlerine ortak olunup olunamayacağına ilişkin problem yoktur. Buna göre devlet memurları ortak olarak girdikleri şirketin yönetimini eline almadığı ve denetimlerde bulunmadığı sürece şirketlere ortak olabilmeleri mümkündür.

Öğretmenler ücretli ders verebilir mi?

Öğretmenlerin de devlet memuru sayılmaları üzerine pek çok öğretmen öğretmenlik yaptığı saatler haricinde öğrencilere direkt olarak ücretli ders verip veremeyeceği de merak ediliyor. Öğretmenlerin yönetmeliklerine göre haftalık görev aldıkları süre içerisinde 10 saati geçmeyecek şekilde özel ders vermelerinde sorun yoktur. Ayrıca mesai saatleri dışında özel eğitim kurumlarında da öğretmenlik yapabilmeleri mümkündür.

Memurların yapacağı diğer işler neler?

Devlet memurlarının kar ve kazanç elde edebilecekleri alım satımlarına da müsaade edilmemektedir. Kozmetik ürünlerinin satışı gibi konularda memurlara yasak getirilirken memur çocukları da bu tip işleri yapıyorsa devlet tarafından verilen aile yardım ödeneğinde kesintiye gidilir.

Ayrıca son dönemlerde memurlar tarafından merak edilen meslek dalı taksicilik olmuştur. Bir çok memur taksi plakası satın alarak kiraya vermeyi düşünse de plakanın kiralanması sonrasında kar ve kazanç elde edildiği için yasal olarak yapılması mümkün değildir.

Bir diğer nokta ise memurların ücretsiz izne ayrılma durumlarında bile bu gibi kar ve kazanç getiren işleri yapamayacakları olmalarıdır. Bunun nedeni ise memur olan kişi ücretsiz izne ayrılsa dahi memur statüsünde bulunarak belirlenen tüm haklardan yararlanmaktadır.

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