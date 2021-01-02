  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi
Ekonomi

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarının yapılandırılma süresi uzatıldı. Bağ-Kur'lular borçlarını sildirdikten sonra kalan prim gün sayısının yetmesi halinde emeklilik dilekçesini verebilecek. Borcu bu ay silinenlerin emekli maaşları 1 Şubat 2021 itibariyle başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 08:53:00 -
Emekli maaşlarıyla ilgili yeni karar! 81 ile yazı gönderildi

Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak. 

Bağ-Kur'lulara önemli bir müjde geldi. Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yapılandırma süresi uzadı.

Borçlarını sildirenler 1 Şubat'ta emekli aylıklarını alacak. Dilekçe vermeyenlerin sigortalılığı dondurulacak. Bu durumda emekli aylığı bir ay gecikmeyle mart ayında bağlanacak. Daha önce dondurulan, emeklilik için gerekli hizmet sürelerine ait primlerini yatıran da emekli olabilecek.

SGK yazı gönderdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçlarının iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak.

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor.

Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor

Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.

Sağlık hizmeti alınacak

Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.

Aralıkta başvuranlar aylık alacak

Dilekçesini 31 Aralık 2020'den önce verenler ocaktan geçerli olacak şekilde emekli aylığı alabilecek. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu olanlar kendi adına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile tarımda kendi adına çalışanlar geçmiş prim borçlarını 2021'in ocak ayı sonuna kadar ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak.

Martta otomatik dondurulacak

Ekimden önce prim borcu bulunanlar iki ay içinde başvuru yaptıklarında borçlarını 6, 9,12,18 eşit taksitler halinde yatırabilir. Prim borcunu iki ay içinde ödemeyen, yapılandırmaya başvurmayanların primini ödemediği süre donduruluyor. Bu ayın sonuna kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak.
Sabah'ın haberine göre; bu durumdaki kişilerin borçları silinecek. Bağ-Kur süreleri dondurulacak. SGK'nın otomatik olarak yapmasını beklemeden 31 Ocak 2021 tarihine SGK'ya başvurarak dondurma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda başvuracakların dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden de dondurma işlemi yapılabiliyor.
Prim borcunun silinmesi için hiçbir başvuru yapmayanların emekli aylıkları ise dilekçe vermelerine gerek kalmaksızın 1 Mart'tan itibaren başlatılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyi ki doğdun Eren!
Aktüel

İyi ki doğdun Eren!

Trabzon'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülb..
ABD markası Mc Donald’s’a tepkiler çığ gibi! ‘Tüyler’ ürperdi
Dünya

ABD markası Mc Donald’s’a tepkiler çığ gibi! ‘Tüyler’ ürperdi

Günümüzde milyonlarca insana hizmet veren ABD markası Mc Donald’s’da skandal patlak verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından İBB’ye kritik uyarı: Bir günlük algı için...

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul’un su yönetimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Birpınar, CHP'li Ekre..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay