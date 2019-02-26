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Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş iyileştirmesi için harekete geçildi. Konuya ilişkin düzenleme hayata geçirilirse, en düşük SSK emeklisi aylığında 600 TL artış olacak.

26 Şubat 2019 Salı 11:01
Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda 2 kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında; en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 595, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 189, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 818, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 125, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 379 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

Taban bin lira oldu

Bu tablonun dışında, bin liranın altında maaş alan 150 bin emeklinin aylığı, yeni yasayla yükseltildi. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.

En düşük SSK emeklisi aylığına 600 TL zam

Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla, Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda zamlar ortaya çıkacak. Güneş gazetesinde yer alan habere göre; 2 bin 20 lira seviyesine yükselen asgari ücret, emekli maaşlarının da (ikramiye dahil) tabanını oluşturacak. Formül hayata geçerse, en düşük SSK emeklisi aylığında yaklaşık 600 liralık artış olacak.

İkinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü, SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerekse zam kararları hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri, toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:01
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  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 39 dk önce
    Secim mi var bu tip haberler secim zamani cikiyor sonra kayboluyor 3600 gibi EYT gibi liyakat gibi
  • emekli ismailemekli ismail51 dk önce
    intibak yasasını meclis çıkarmadığı takdirde benim oyum ak partiye değil kardeşim. ne halleri varsa görsünler.aldığım maaş 2323 lira sözde zam verdiler yüzde 10.piyasaya çıksınlarda bir baksınlar.tanzimle olacak işler değil günü kurtarmak.enfelasyon yüzde 24 verilen zam yüzde 10 emeklinin kafası basmıyorya yerel seçimlerde görüşürüz........
  • MuhammetMuhammet59 dk önce
    Yeni emekli olanlar bende dahil Şok yaşıyoruz, 5900gün prim öde 1.125 TL emekli maaşı al Pekala 2000 öncesi emekli olanlar 3600 gün prim ödemiş aldığı maaş 2.200 tam iki katı, üstelik diğerine göre nerdeyse primin yarısını Ödemiş. Bu adil olmayan paylaşımı AKP nezdinde protesto ediyor birdaha oyumu vermemek üzere hareket edeceğim. A.K.P. nin adaleti gidince geriye K.P. partisi kalır, omunda karşılığı kapitalist partisi olur bende 2002 yılından bugüne kadar sülalecek oy verdiğimiz AKP ye bundan böyle oy vermeyeceğiz. Aklı başına gelirde yeni emeklinin maaşını 2000 öncesi emeklilerinin seviyesine getirip ADALETİ tesis ederse icra-i faaliyete geçirdiği an yani A.K.P. Olduğu an oyumuz sülalece AKP olacak bu böyle biline vesselam.
  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ1 sa önce
    Emekli, memur ve sırtını devlete dayamış bilimum diğerleri. Bu ülkede ekmeğini elinin emeğiyle dışarda tırmalayarak kazananda milyonlarca insan var nedense bunlar hep yok sayılıyor ve ülkenin yükü de ağırlık bunların omuzunda. Ama bu omuz artık bu yükü taşımaz. Madem devlette para var niye bugün akaryakıta zam yapılıyor, para yok niye saçıp savurup duruyorsunuz.
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    seçim öncesi hayal...
  • ahmet muratahmet murat1 sa önce
    Asgari ücretten emekli olana 1125 tl emekli maaşı bağlamak ne demek bu kanunu 2008 yılında akparti nasıl çıkardı kendi secmenini neden böyle küstürdü halbuki bu insanlardan oy alıyor akparti.
  • adiladil1 sa önce
    yüksek maaş alanlar ile makas kapatılmadan toplumsal moral değerler yatışmaz her zamda yüksek maaş alanlar arayı dahada açtılar halen böyle toplumun en mağdur kesimi esnaftır ama hala bağkur lafları yapılıyor bağkurlu mağdurdur sigorta bağkur hemen eşitlenemeli emekli maaşları arasındaki uçürum düzeltilmelidir bu nasıl bir kafadır zam yapıyor maddi durumurahat olan daha şişiriliyor ayıp ya ayıp şu siyasete bak şu temsile bak
  • mehmetmehmet1 sa önce
    gariban emekli ile dalga geçmeyin
  • Mustaafa ManavMustaafa Manav1 sa önce
    En uygunu en ideali SSK.(BAĞ KUR) emeklilerinin de ayni memur emeklileri gibi toplu sözleşme haklarından yaralandırılması çok önemli böylece sorunların kökten hallolması daha uygun olacaktır.

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