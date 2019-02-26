Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılda 2 kez enflasyon oranında zam, bayramlarda ise ikramiye alıyor. Bu kapsamda taban maaşlara bakıldığında; en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşının bin 595, Bağ-Kur Tarım emeklisi maaşının bin 189, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi maaşının bin 818, 2000 yılı sonrası SSK emeklisi maaşının bin 125, memur emeklisi maaşının ise 2 bin 379 lira seviyesinde olduğu görülüyor.

Taban bin lira oldu

Bu tablonun dışında, bin liranın altında maaş alan 150 bin emeklinin aylığı, yeni yasayla yükseltildi. Ancak iyileştirme çalışmaları bununla da sınırlı kalmayacak. Taban maaşları daha da yukarı çekmek için çalışmalar sürecek. Önümüzdeki dönemde taban maaşın asgari ücret seviyesine çekilmesi de söz konusu olabilecek. Bu formüle göre; asgari ücretin altında maaş olmayacak.

En düşük SSK emeklisi aylığına 600 TL zam

Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarla, Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi oranda zamlar ortaya çıkacak. Güneş gazetesinde yer alan habere göre; 2 bin 20 lira seviyesine yükselen asgari ücret, emekli maaşlarının da (ikramiye dahil) tabanını oluşturacak. Formül hayata geçerse, en düşük SSK emeklisi aylığında yaklaşık 600 liralık artış olacak.

İkinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü, SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerekse zam kararları hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri, toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.