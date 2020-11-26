Emekli maaşı zam oranı | 2021 yılına kısa bir süre kala milyonlarca emekli, memur, asgari ücretli çalışan, evde bakım maaşı alan, işsizlik maaşından yararlananlar ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırıyor. Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Asgari ücret zammı ise her yıl ocak ayı maaşlarıyla birlikte yansımaya başlıyor. Söz konusu maaşlar ise enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Peki, emekli maaşı ne kadar olur? | Asgari ücret zam oranı belli mi?

Emekli maaşlarına asgari ücret zammı mı olacak?

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden vatandaşların en az şekilde etkilenmesi adına pek çok ekonomik karar alındı. Bu doğrultuda nisan alında en düşük emekli maaşının 1.500 lira olması kararlaştırıldı. Bu kararla 650 bin emeklinin maaşı yükseltilmiş oldu.

Taban seviyesinde aylık alanlar ise maaşlarına yeni bir zammın yapılmasını bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden yapılan açıklamada, "Asgari emekli aylığı yeniden belirlenmeli ve asgari ücret seviyesine yükseltilmeli" denildi.

Bu talep kabul edilirse binlerce emeklinin yüzü gülecek. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilirse vefat eden kişilerin hak sahiplerinin maaşlarında da bu oran hisseleri oranında yansıyacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı aralık ayı içerisinde yapılacak dört toplantının ardından açıklanacak. Asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları son derece önemli.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. Konu hakkında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" açıklamasında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda beş işçi, beş işveren ve beş devlet temsilcisi yer alıyor. 15 kişiden oluşan komisyon dört toplantı yapıyor ve zam oranı belirleniyor.

Asgari ücretle çalışan milyonlar maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. İşte, asgari ücret zam tahminleri:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL